8 способов, чтобы одежда не магнитилась

Определенные ткани и погодные условия ухудшают статическое прилипание одежды, но это может произойти никогда. Когда ткани трутся друг о друга или сухую кожу, они обмениваются электронами, и при повторном контакте каждый электрон приобретает положительный или отрицательный заряд и притягиваются друг к другу.

О том, какие способы помогают снизить намагниченность одежды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Увлажнить помещение

Хотя для вашей одежды и здоровья полезно поддерживать уровень влажности в доме на уровне 30-50%, легкое опрыскивание вещей водой из пульверизатора на ткань может прекратить статическое прилипание.

Или можно промокнуть ткань влажной тряпкой или бумажным полотенцем. Однако убедитесь, что ткань высохла, прежде чем одевать одежду.

Разлепить одежду металлической вешалкой

Проведите проволочной вешалкой или кусочком алюминиевой фольги между "липнущей" друг к другу одеждой, чтобы разбить заряд, который удерживает их вместе.

Использовать лосьон для рук

Также предлагают увлажнить кожу лосьоном для рук, чтобы разорвать связь электронов и прекратить сцепление. Чтобы предотвратить появление пятен, дайте лосьону высохнуть, прежде чем разглаживать ткань.

Добавить немного лака для волос

Ингредиенты лака для волос покрывают волокна ткани и помогают устранить статическое электричество на вашей одежде. Рекомендуют слегка опрыскивать внутреннюю часть одежды или, при опрыскивании наружной, держать флакон на расстоянии не менее 30-60 см, чтобы предотвратить избыточный остаток лака на ткани.

Использовать спрей для уменьшения статического электричества

Спреи для уменьшения статического электричества и средства для разглаживания морщин нейтрализуют электрические заряды, увеличивая притягивающие влагу молекулы. Такие средства работают лучше, если их распылить на одежду и дать жидкости высохнуть на воздухе перед одеванием.

Сушить одежду на воздухе

Автоматическая сушильная машина создает статическое электричество в одежде из-за трения, возникающего вследствие механического действия, а также из-за плохой привычки пересушивать ткани. Поэтому вместо использования сушилки советуют развесить одежду сушиться на воздухе на веревке для белья.

К тому же такой способ увлажнит воздух в помещении. А большая влажность означает меньше статического электричества от ковров и обивки.

Сортировать одежду по типу ткани

Даже если вы сортируете белье перед тем, как загрузить его в стиральную машину, советуют пересортировать его снова перед тем, как положить в сушилку.

Синтетические ткани, такие как нейлон и полиэстер, дольше сохраняют положительный или отрицательный заряд, генерируя больше статического электричества, чем натуральные ткани, такие как хлопок или лен.

Чтобы снизить количество статического электричества, рекомендуют сушить синтетические материалы отдельно и вынимать их из сушилки слегка влажными. Для завершения сушки такие вещи нужно развесить на воздухе.

Добавить белый уксус в цикл ополаскивания

Добавление половины стакана дистиллированного белого уксуса к циклу ополаскивания также может уменьшить наэлектризованность одежды.

Уксус помогает смыть остатки моющего средства и расслабляет волокна одежды, поэтому они меньше слипаются при опрокидывании в сушильной машине или хранении в шкафу.