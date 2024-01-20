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"Ленивые" беляши без мороки с тестом: будет вкусно, будто из пирожковой

Суббота 20 января 2024 15:40
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"Ленивые" беляши без мороки с тестом: будет вкусно, будто из пирожковой Как готовить беляши быстро (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Ароматные, жареные, мясные и сочные - беляши считаются очень вкусным блюдом, но его мало кто готовит. Дело в том, что хозяйки опасаются мороки с тестом, но сделать эти аппетитные пирожки можно и из простых вафельных коржей. За 15 минут вы сможете приготовить невероятно вкусные беляши, словно из пирожковой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, размещенное на YouTube-канале "Прості рецепти з Марією Щербатюк".

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • вафельные лепешки
  • 400 г. мясного фарша
  • 1 луковица
  • соль, специи и перец - по вкусу
  • 2 яйца
  • 50 мл. воды
  • 1 ч. ложка муки
  • 80 мл. растительного масла.

Начнем приготовление. Лук нарежьте и смешайте с фаршем, добавьте соль, перец и специи.

&quot;Ленивые&quot; беляши без мороки с тестом: будет вкусно, будто из пирожковойКак приготовить беляши из вафли (скриншот)

Затем в отдельной миске смешайте яйца, соль, перец, муку и воду. Взбейте все вилкой, это - кляр для беляшей.

&quot;Ленивые&quot; беляши без мороки с тестом: будет вкусно, будто из пирожковой

Рецепт беляшей без теста (скриншоты)

Затем возьмите один лист коржа из вафли. Ложкой намажьте на него фарш. Сверху уложите еще один корж. Нарежьте порционными квадратиками.

&quot;Ленивые&quot; беляши без мороки с тестом: будет вкусно, будто из пирожковой&quot;Ленивые&quot; беляши без мороки с тестом: будет вкусно, будто из пирожковой

&quot;Ленивые&quot; беляши без мороки с тестом: будет вкусно, будто из пирожковойПростой рецепт беляшей (скриншот)

Начните жарить. Каждый кусочек нужно обмокнуть в кляр, а затем выложить на горячую сковороду, смазанную растительным маслом. Обжаривайте беляши с обеих сторон до золотистой корочки. Затем можно выложить готовое блюдо на бумажное полотенце, чтобы оно забрало лишний жир. После чего подавайте беляши на стол, вы будете удивлены, насколько это вкусно.

&quot;Ленивые&quot; беляши без мороки с тестом: будет вкусно, будто из пирожковой

&quot;Ленивые&quot; беляши без мороки с тестом: будет вкусно, будто из пирожковой

Беляши, которые напомнят вам о вкусе детства (скриншоты)

Раньше мы уже рассказывали, как приготовить яйца пашот всего за 1 минуту.

Кроме того, недавно появился рецепт нежной запеканки с сыром и печенью.

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