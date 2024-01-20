"Ліниві" біляші без мороки з тістом: буде смачно, ніби з пиріжкової

Ароматні, смажені, м'ясні та соковиті - біляші вважаються дуже смачною стравою, але її мало хто готує. Річ у тому, що господині побоюються мороки з тістом, але зробити ці апетитні пиріжечки можна і з простих вафельних коржів. За 15 хвилин ви зможете приготувати неймовірно смачні біляші, ніби з пиріжкової.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з YouTube-каналу "Прості рецепти з Марією Щербатюк".

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

вафельні коржі

400 г. м'ясного фаршу

1 цибулина

сіль, спеції та перець - на смак

2 яйця

50 мл. води

1 ч. ложка борошна

80 мл. олії.

Почнемо приготування. Цибулю наріжте та змішайте з фаршем, додайте туди сіль, перець та спеції.

Як приготувати біляші з вафлі (скріншот)

Потім, в окремій мисці, змішайте яйця, сіль, перець, борошно та воду. Збийте усе виделкою, це - кляр для біляшів.

Рецепт біляшів без тіста (скріншоти)

Потім візьміть один лист коржа з вафлі. Ложкою намажте на нього фарш. Зверху покладіть ще один лист. Наріжте порційними квадратиками.

Простий рецепт біляшів (скріншот)

Почніть смажити. Кожен шматочок потрібно обмокнути у кляр, а потім викласти на гарячу пательню, змащену олією. Обсмажуйте біляші з обох сторін до золотавої скоринки. Потім можна викласти готову страву на паперовий рушник, аби він забрав зайвий жир. Після чого подавайте біляші на стіл, ви будете здивовані, наскільки це смачно.

Біляші, які нагадають вам про смак дитинства (скріншоти)