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"Ліниві" біляші без мороки з тістом: буде смачно, ніби з пиріжкової

Субота 20 січня 2024 15:40
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"Ліниві" біляші без мороки з тістом: буде смачно, ніби з пиріжкової Як готувати біляші швидко (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Ароматні, смажені, м'ясні та соковиті - біляші вважаються дуже смачною стравою, але її мало хто готує. Річ у тому, що господині побоюються мороки з тістом, але зробити ці апетитні пиріжечки можна і з простих вафельних коржів. За 15 хвилин ви зможете приготувати неймовірно смачні біляші, ніби з пиріжкової.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з YouTube-каналу "Прості рецепти з Марією Щербатюк".

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

  • вафельні коржі
  • 400 г. м'ясного фаршу
  • 1 цибулина
  • сіль, спеції та перець - на смак
  • 2 яйця
  • 50 мл. води
  • 1 ч. ложка борошна
  • 80 мл. олії.

Почнемо приготування. Цибулю наріжте та змішайте з фаршем, додайте туди сіль, перець та спеції.

&quot;Ліниві&quot; біляші без мороки з тістом: буде смачно, ніби з пиріжковоїЯк приготувати біляші з вафлі (скріншот)

Потім, в окремій мисці, змішайте яйця, сіль, перець, борошно та воду. Збийте усе виделкою, це - кляр для біляшів.

&quot;Ліниві&quot; біляші без мороки з тістом: буде смачно, ніби з пиріжкової

Рецепт біляшів без тіста (скріншоти)

Потім візьміть один лист коржа з вафлі. Ложкою намажте на нього фарш. Зверху покладіть ще один лист. Наріжте порційними квадратиками.

&quot;Ліниві&quot; біляші без мороки з тістом: буде смачно, ніби з пиріжкової&quot;Ліниві&quot; біляші без мороки з тістом: буде смачно, ніби з пиріжкової

&quot;Ліниві&quot; біляші без мороки з тістом: буде смачно, ніби з пиріжковоїПростий рецепт біляшів (скріншот)

Почніть смажити. Кожен шматочок потрібно обмокнути у кляр, а потім викласти на гарячу пательню, змащену олією. Обсмажуйте біляші з обох сторін до золотавої скоринки. Потім можна викласти готову страву на паперовий рушник, аби він забрав зайвий жир. Після чого подавайте біляші на стіл, ви будете здивовані, наскільки це смачно.

&quot;Ліниві&quot; біляші без мороки з тістом: буде смачно, ніби з пиріжкової

&quot;Ліниві&quot; біляші без мороки з тістом: буде смачно, ніби з пиріжкової

Біляші, які нагадають вам про смак дитинства (скріншоти)

Раніше ми вже розповідали, як приготувати яйця пашот усього за 1 хвилину.

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