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Как приготовить яйца пашот всего за 1 минуту: мы все делали это неправильно

Суббота 20 января 2024 13:59
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Как приготовить яйца пашот всего за 1 минуту: мы все делали это неправильно Рецепт яйца пашот (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Яйцо пашот - популярный вариант для завтрака. Его можно есть как самостоятельное блюдо, так и с добавлением авокадо, гренок, зелени, бекона и других продуктов. Впрочем, не все готовят пашот, ведь это кажется очень непростым делом. Хотя оказалось, что вы можете приготовить это блюдо без кастрюли и всего за 1 минуту.

Как быстро приготовить яйцо пашот и в чем польза этого продукта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: сайт USA Today, видео с Instagram-аккаунта Chefsmartypants.

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Шеф-повар рассказала, что никогда не варит яйца в кипятке и на плите. Для приготовления яйца пашот с идеальной консистенцией белка она использует микроволновку.

Как приготовить яйца пашот всего за 1 минуту: мы все делали это неправильно

Как приготовить яйца пашот всего за 1 минуту: мы все делали это неправильно

Как сварить идеальный пашот (скриншоты)

Просто разбейте яйцо в небольшую миску. Важно подобрать посуду, которая подходит для нагревания в микроволновке. Также вам нужно добавить в яйцо немного холодной воды.

Затем отправляйте миску с яйцом и водой в микроволновку на 35-50 секунд. Все зависит от мощности устройства. Подобрать идеальное время вы можете после 1-2 приготовлений.

Как приготовить яйца пашот всего за 1 минуту: мы все делали это неправильно

Как приготовить яйца пашот всего за 1 минуту: мы все делали это неправильно

Как приготовить пашот дома (скриншот)

Затем выкладывайте яйцо на тарелку. Желток и белок получат ту самую невероятную консистенцию. Вы будете готовить пашот только так, ведь это очень просто и вкусно.

В чем польза яиц

Недавно диетологи развенчали миф о том, что яйца вредны. Эксперт Эбби Шарп рассказала, что яйца - простой и бюджетный источник белка, содержащий все девять незаменимых аминокислот.

Кроме того, яйцо называют источником витаминов А и D, железа и других питательных веществ. Также они невероятно сытные и помогают не переедать.

Раньше мы уже рассказывали, как приготовить вкусный яблочный пирог из 6 ингредиентов.

Кроме того, недавно стало известно, чем полезна корица и кому ее следует включить в рацион.

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