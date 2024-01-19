Нежная запеканка с сыром и печенью. Понравится даже "малоежкам" и привередам

Запеканки - универсальное блюдо, которое легко готовится и нравится многим. И если вы не знаете, как приготовить куриную печень, чтобы ее ели привереды и "малоежки", попробуйте добавить к ней сыр, рис и молоко.

Как приготовить простую и вкусную запеканку с печенью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba .

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

рис - 400 г.

куриная печень - 400 г.

твердый сыр - 100 г.

лук - 1 штука

морковка

молоко - 200 мл

майонез жирный - 2 ст. ложки

яйца - 3 штуки

подсолнечное масло - 2 ст. ложки

панировочные сухари - 1 ст. л.

чеснок, соль, приправа к плову - по вкусу.

Начнем приготовление

Сначала отварите рис, он должен быть сухим, старайтесь не переваривать крупу, но она не должна плавать в воде.

Затем нарежьте лук, натрите морковь. Обжарьте их в сковороде, держите овощи на огне в течение 8 минут. Параллельно измельчите в блендере печень и чеснок. Добавьте к ней обжаренные морковь и лук, посолите.

В отдельной емкости смешайте яйца с молоком и майонезом. Эту смесь тоже нужно присолить, можно добавить перец.

Включите духовку, чтобы она прогрелась до 180 градусов. Возьмите форму для запекания, натрите ее маслом, а затем сделайте "подушку" из сухарей или манки. Выложите туда половину отварного риса, залейте молоком с майонезом и яйцами. Сверху выкладывайте перебитую печень с овощами, а затем весь оставшийся рис.

Блюдо должно запекаться в течение 40 минут. Но за 10 минут до готовности достаньте форму и посыпьте верхний слой натертым сыром. Готовое блюдо можно сразу подавать на стол.