Нежная запеканка с сыром и печенью. Понравится даже "малоежкам" и привередам
Запеканки - универсальное блюдо, которое легко готовится и нравится многим. И если вы не знаете, как приготовить куриную печень, чтобы ее ели привереды и "малоежки", попробуйте добавить к ней сыр, рис и молоко.
Как приготовить простую и вкусную запеканку с печенью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
- рис - 400 г.
- куриная печень - 400 г.
- твердый сыр - 100 г.
- лук - 1 штука
- морковка
- молоко - 200 мл
- майонез жирный - 2 ст. ложки
- яйца - 3 штуки
- подсолнечное масло - 2 ст. ложки
- панировочные сухари - 1 ст. л.
- чеснок, соль, приправа к плову - по вкусу.
Начнем приготовление
Сначала отварите рис, он должен быть сухим, старайтесь не переваривать крупу, но она не должна плавать в воде.
Затем нарежьте лук, натрите морковь. Обжарьте их в сковороде, держите овощи на огне в течение 8 минут. Параллельно измельчите в блендере печень и чеснок. Добавьте к ней обжаренные морковь и лук, посолите.
В отдельной емкости смешайте яйца с молоком и майонезом. Эту смесь тоже нужно присолить, можно добавить перец.
Включите духовку, чтобы она прогрелась до 180 градусов. Возьмите форму для запекания, натрите ее маслом, а затем сделайте "подушку" из сухарей или манки. Выложите туда половину отварного риса, залейте молоком с майонезом и яйцами. Сверху выкладывайте перебитую печень с овощами, а затем весь оставшийся рис.
Блюдо должно запекаться в течение 40 минут. Но за 10 минут до готовности достаньте форму и посыпьте верхний слой натертым сыром. Готовое блюдо можно сразу подавать на стол.
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