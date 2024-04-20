"Ленивая" паска без дрожжей: готовится невероятно легко и тает во рту
Совсем скоро Пасха и уже сейчас украинцы запасаются рецептами разнообразных пасок. Большинство из них имеет довольно сложные рецепты и целую процедуру замешивания теста с добавлением дрожжей. Но приготовить пышную, нежную и мягкую паску можно и без дрожжей.
Как готовится такая "ленивая" паска, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт кулинарного блогера Тианы на ее канале в YouTube.
Что вам понадобится:
- Масло сливочное несоленое - 100 г
- Сахар - 150 г
- Яйца куриные - 1 шт.
- Молоко 2,5% - 100 мл
- Сметана - 100 мл
- Мука пшеничная - 300 г
- Разрыхлитель - 2 ч. ложки
- Смесь сухофруктов - 150 г
Для глазури:
- Желатин - 0,25 г
- Вода - 1,5 ст. ложки
- Сахар - 50 г
- Лимонный сок - 0,5 ч. ложки
- Посыпка декоративная - 20 г
Как приготовить "ленивую" паску
Сливочное масло должно быть комнатной температуры - добавьте к нему сахар и перетрите вилкой. Затем добавьте яйцо, молоко, сметану и перемешайте до однородности.
Насыпьте в массу просеянную муку, разрыхлитель и хорошо перемешайте. Сухофрукты промойте и при необходимости залейте крутым кипятком, чтобы они стали мягкими. Затем добавьте их в тесто.
Форму диаметром 13 см смажьте маслом, переведите тесто и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 1 час.
К желатину добавить 1 ч. ложку воды, перемешать и оставить на 10 минут. К сахару добавьте 1 ст. ложку воды, сок лимона, перемешайте и доведите до кипения. Смешайте желатин и сахарную массу и взбейте миксером в пышную массу в течение 3 минут.
Готовую паску смажьте глазурью и украсьте декоративной посыпкой.
Раньше мы рассказывали о том, как приготовить бюджетную паску, которая будет всем по карману.
А еще писали рецепт вкусной паски, которая тает во рту и долго не черствеет.