"Ленивая" паска без дрожжей: готовится невероятно легко и тает во рту

Совсем скоро Пасха и уже сейчас украинцы запасаются рецептами разнообразных пасок. Большинство из них имеет довольно сложные рецепты и целую процедуру замешивания теста с добавлением дрожжей. Но приготовить пышную, нежную и мягкую паску можно и без дрожжей.

Как готовится такая "ленивая" паска, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт кулинарного блогера Тианы на ее канале в YouTube.

Что вам понадобится:

Масло сливочное несоленое - 100 г

Сахар - 150 г

Яйца куриные - 1 шт.

Молоко 2,5% - 100 мл

Сметана - 100 мл

Мука пшеничная - 300 г

Разрыхлитель - 2 ч. ложки

Смесь сухофруктов - 150 г

Для глазури:

Желатин - 0,25 г

Вода - 1,5 ст. ложки

Сахар - 50 г

Лимонный сок - 0,5 ч. ложки

Посыпка декоративная - 20 г

Как приготовить "ленивую" паску

Сливочное масло должно быть комнатной температуры - добавьте к нему сахар и перетрите вилкой. Затем добавьте яйцо, молоко, сметану и перемешайте до однородности.

Насыпьте в массу просеянную муку, разрыхлитель и хорошо перемешайте. Сухофрукты промойте и при необходимости залейте крутым кипятком, чтобы они стали мягкими. Затем добавьте их в тесто.

Форму диаметром 13 см смажьте маслом, переведите тесто и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 1 час.

К желатину добавить 1 ч. ложку воды, перемешать и оставить на 10 минут. К сахару добавьте 1 ст. ложку воды, сок лимона, перемешайте и доведите до кипения. Смешайте желатин и сахарную массу и взбейте миксером в пышную массу в течение 3 минут.

Готовую паску смажьте глазурью и украсьте декоративной посыпкой.