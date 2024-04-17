Вкусная и легко готовится: рецепт бюджетной паски, которая по карману каждому
Для многих хозяек актуальны бюджетные и простые рецепты пасок. Такая выпечка готовится легко и получается такая же вкусная, как и обычная.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Абетка рецептів".
Список ингредиентов
Основные ингредиенты теста почти такие же, как и для обычных. Важно то, что их следует использовать в меньшем количестве.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- мука пшеничная - 600 г
- молоко 2,5% - 250 мл
- желтки куриные - 2 шт.
- сметана 30% - 160 г
- сахар - 120 г
- сахар ванильный - 8 г
- дрожжи прессованные - 25 г
- масло сливочное - 35 г
- смалець - 1 ст.л
- изюм - 100 г
- соль - 0,5 ч.л
- куркума - 0,25 ч.л
- для смазки куриный желток - 1 шт.
- вода - 1 ст.л
Способ приготовления
Сначала в теплое молоко положите дрожжи и перемешайте венчиком. Далее добавьте 1 ст. л. сахара и 1 ст. л. муки и перемешайте до однородной массы и оставьте на 10 минут.
После этого в большой миске смешайте желтки, оставшийся сахар, ванильный сахар, соль и перебейте миксером. Добавьте сметану, дрожжевой раствор и размешайте венчиком.
Далее добавьте размягченное сливочное масло, смалец и перемешайте венчиком до однородности.
Частями добавляйте просеянную муку, всыпьте куркуму и замешайте тесто. В конце хорошо вмешайте в тесто промытые изюм.
Тесто оставьте подходить в теплое место на 1,5 часа. После разделите его на 4 части и сформуйте шарики, вложите в формы и оставьте подходить на 1 час.
Верх пасхи смажьте желтком, смешанным с ложкой воды и выпекайте при температуре 170°C 1 час.
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