Лень - это их суперсила! 5 пород собак, которым не нужно много двигаться
Многие люди считают, что собаки нуждаются в активных прогулках и постоянном движении. Однако существуют породы, которые предпочитают спокойный образ жизни. И при выборе себе пушистого друга эти знания могут пригодиться.
Какие пять пород собак требуют меньше всего активности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.
Рэйчел Роджерс, основательница службы Nose to Trail, занимающейся решением проблем поведения собак и укреплением связи между ними и их владельцами, определила пять пород собак, которые требуют минимальных физических упражнений.
Она подчеркнула, что некоторые породы естественно менее активны и требуют значительно меньше физической активности.
Рейчел отметила, что меньшие и игрушечные породы собак обычно менее активны. К таким породам, которые нуждаются в минимальных упражнениях, относятся:
- французские бульдоги
- чихуахуа
- ши-тцу
- кавалер-кинг-чарльз-спаниели.
Французские бульдоги известны своим низким уровнем энергии и остаются довольными после коротких игр или легких прогулок.
Чихуахуа быстро устают, а их прогулки обычно ограничиваются коротким выходом на улицу или активными играми дома.
Ши-тцу радуются коротким прогулкам и много времени проводят в компании своих владельцев.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниели любят неспешные прогулки и требуют много внимания.
Еще одна порода, которая удивит многих, - это борзая на пенсии. Хотя эти собаки привыкли к интенсивным тренировкам и гонкам, после завершения своей карьеры они часто нуждаются в гораздо меньших физических нагрузках, чем можно было бы ожидать.
Борзые довольны короткими прогулками вокруг квартала и даже могут ограничиться легкими упражнениями на свежем воздухе. Им для счастья нужны умственная стимуляция и взаимодействие с хозяином.
Рейчел также посоветовала тем, кто хочет взять собаку с минимальными физическими требованиями, обратить внимание на старших животных. Старшие собаки обычно нуждаются в меньшем количестве физических упражнений, и их часто легче удовлетворить с помощью игрушек или простых занятий дома.
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