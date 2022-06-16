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Лілія Ребрик написала пронизливого листа окупованому Херсону: "пам'ятай, ми з тобою"

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Четвер 16 червня 2022 14:56
Лілія Ребрик написала пронизливого листа окупованому Херсону: "пам'ятай, ми з тобою" Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча Лілія Ребрик написала зворушливий лист, адресований окупованому на даний момент російськими військами місту Херсон.

Своє звернення вона опублікувала в Instagram, супроводивши його барвистим відео, в якому зображений Херсон і його околиці до війни.

У ролику великими літерами англійською мовою написано, що "Херсон - це Україна".

Ребрик пообіцяла, що незабаром знову поласує херсонськими смаколиками і насолодиться його жарким сонцем.

"Привіт, Херсоне! Я давно не писала листів нашим містам. Я знаю, саме цей, до тебе, йтиме довго, але я вірю: ти його прочитаєш. Я хочу пообіцяти тобі, що обов'язково колись знову наріжу скибочками твій смачний пахучий кавун (ніде в світі таких більше немає, я тобі клянуся!), назбираю собі повний кошик твоїх різнокольорових томатів, мене трошки "підсмажить" твоє пекуче сонце, але я буду сміятися, радіти і насолоджуватися - бо ж я знову з тобою, знову у тебе в гостях", - написала ведуча.

Лілія зазначила, що зараз дуже складно вийти на зв'язок з окупованим містом, і це в 21 столітті.

"Як ти там, Херсоне? Тебе відрізали від нас! Ти тільки уяви - у 21-му столітті: прийшли нахабно, відкусили собі шматок, знищили твоїх людей, забрали тебе... Тобі тепер так важко зателефонувати, почути як ти, що у тебе. Та що там - з тобою і по інтернету не так легко зв'язатися", - поділилася болем знаменитість.

Ребрик закликала жителів міста триматися і пам'ятати, що Україна з ними, бореться і молиться за них.

"Ти пам'ятай, Херсоне, ми з тобою. Б'ємося за тебе - хто як може. Хтось чистить зброю - йде тебе звільняти, хтось відправляє сина - в бій за тебе, хтось просто молиться у церкві, хтось перед сном, кому ти рідний і любимий, згадує свої найкращі дні з тобою. Я теж молюся, думаю, я згадую, як мантру повторюю: Херсон це Україна! Тримайся, рідненький, ми з тобою!" - завершила своє емоційне послання ведуча.

Нагадаємо, за даними радника голови офісу президента Олексія Арестовича, українські військові зараз знаходяться в 18 кілометрах від Херсона.

Раніше ми повідомляли, що український захисник написав вірш матері, який чіпає до сліз.

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Лілія Ребрик звезды шоу-бизнеса
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