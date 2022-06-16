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Лилия Ребрик написала пронзительное письмо оккупированному Херсону: "помни, мы с тобой"

Новина українською →
Четверг 16 июня 2022 14:56
Лилия Ребрик написала пронзительное письмо оккупированному Херсону: "помни, мы с тобой" Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая Лилия Ребрик написала трогательное письмо, адресованное оккупированному на данный момент российскими войсками городу Херсон.

Свое обращение она опубликовала в Instagram, сопроводив его красочным видео, в котором запечатлен Херсон и его окрестности до войны.

В ролике крупными буквами на английском языке написано, что "Херсон - это Украина".

Ребрик пообещала, что вскоре снова полакомится херсонскими вкусностями и насладится его жарким солнцем.

"Привет, Херсон! Я давно не писала писем нашим городам. Я знаю, именно это, к тебе, будет идти долго, но я верю: ты его прочтешь. Я хочу пообещать тебе, что обязательно когда-нибудь снова нарежу ломтиками твой вкусный пахучий арбуз (нигде в мире таких больше нет, я тебе клянусь!), насобираю себе полную корзину твоих разноцветных томатов, меня немножко "поджарит" твое жгучее солнце, но я буду смеяться, радоваться и наслаждаться - ведь я снова с тобой, снова у тебя в гостях", - написала ведущая.

Лилия отметила, что сейчас очень сложно выйти на связь с оккупированным городом, и это в 21 веке.

"Как ты там, Херсон? Тебя отрезали от нас! Ты только представь - в 21-м веке: пришли нагло, откусили себе кусок, уничтожили твоих людей, забрали тебя... Тебе теперь так трудно позвонить, услышать как ты, что у тебя. Да что там - с тобой и по интернету не так легко связаться", - поделилась болью знаменитость.

Ребрик призвала жителей города держаться и помнить, что Украина с ними, борется и молится за них.

"Ты помни, Херсон, мы с тобой. Бьемся за тебя - кто как может. Кто-то чистит оружие - идет тебя освобождать, кто-то отправляет сына в бой за тебя, кто-то просто молится в церкви, кто-то перед сном, кому ты родной и любимый, вспоминает свои лучшие дни с тобой. Я тоже молюсь, думаю, я вспоминаю, как мантру повторяю: Херсон это Украина! Держись, родненький, мы с тобой!" - завершила свое эмоциональное послание ведущая.

Напомним, по данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, украинские военные сейчас находятся в 18 километрах от Херсона.

Ранее мы сообщали, что украинский защитник написал стих матери, который трогает до слез.

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Лилия Ребрик звезды шоу-бизнеса
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