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Лілія Подкопаєва показала свого чоловіка на рідкісних кадрах: "Була впевнена, що кохання живе три роки"

Понеділок 27 січня 2025 12:34
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Лілія Подкопаєва показала свого чоловіка на рідкісних кадрах: "Була впевнена, що кохання живе три роки" Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська спортсменка Лілія Подкопаєва, яка вже тривалий час мешкає у США, але часто буває в Україні та підтримує її під час повномасштабного вторгнення РФ, зворушливо звернулася до свого чоловіка й показала спільні фото та відео.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram гімнастки.

"Уяви собі: потрібно було прожити 39 років і перетнути океан, щоб зустріти тебе. І не де-небудь, а саме в моїй улюбленій Атланті. Вона для мене справді магічна", - зазначила вона в підписі до публікації.

Судячи з усього, пара святкує чергову річницю стосунків і у зв'язку з цим Подкопаєва присвятила ці рядки коханому.

"Ти постійно запитуєш, де я була весь цей час і чому ми не зустрілися раніше. І знаєш, що? У мене немає відповіді! Але, чесно кажучи, у мене таке саме запитання до всесвіту", - зазначила вона.

"Я була впевнена, що кохання, як у книжках, живе максимум три роки. А тут - о диво! - ми з тобою встановили новий рекорд! Боюся навіть уявити, що буде далі, але точно знаю: буде цікаво!" - підсумувала олімпійська чемпіонка.

У ролику вона зібрала фото та відео, де вони разом із коханим відпочивають і весело проводять час. Пара виглядає дуже гармонійно і просто світиться від щастя.

Як відреагували в мережі

Фоловери відомої спортсменки одразу ж взялися коментувати відео, зазначивши, що все в цьому житті трапляється саме тоді, коли повинно:

  • "Яка гарна добірка фото, це просто задоволення для очей. Бажаю, щоб кожен ваш рік був сповнений радості, любові та позитиву. Ви на це заслуговуєте. Радію, Ліліє, за вас"
  • "Які ви красиві. Любові та щастя вам"
  • "Так радію за вас! Нарешті щастя. Нехай воно буде нескінченним, як океан"
  • "Дуже гарна пара"
  • "Яке гарне відео! Я кілька разів подивилася. Живіть довго і щасливо разом! Нехай у вас завжди все буде, як на цьому відео"
  • "Яка ви красива пара! Любові вам і нехай цей вогник в очах ніколи не пропаде!"
  • "Все сталося в правильний час, насолоджуйтеся одне одним"
  • "Ви виглядаєте так, немов вийшли зі сторінок роману. Ви випромінюєте любов"
  • "Нехай ваша любов тільки збільшується".

Лілія Подкопаєва показала свого чоловіка на рідкісних кадрах: &quot;Була впевнена, що кохання живе три роки&quot;
Лілія Подкопаєва з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Нагадаємо, Подкопаєва була 7 років у стосунках із бізнесменом Тимофієм Нагорним, з них 5 років - у шлюбі.

Як відомо, у відомої спортсменки був складний шлях до материнства. У 2004 році в неї вкрали машину, а її сильно побили. Після чого гімнастка пережила кілька операцій, і лікарі говорили, що, найімовірніше, вона не зможе мати дітей.

У 2006 році вона з чоловіком усиновила хлопчика Вадима, а потім дізналася, що вагітна. 10 листопада 2006 року в неї народилася дочка Кароліна, яку вона назвала на честь своєї близької подруги Ані Лорак.

Після розлучення з Нагорним у спортсменки були й інші стосунки.

Другим чоловіком олімпійської чемпіонки став бізнесмен Ігор Дубінський, з яким вона познайомилася в США. А 2019 року вона приголомшила новиною, що знову вагітна. На той момент Лілії Подкопаєвій був 41 рік.

Лілія Подкопаєва показала свого чоловіка на рідкісних кадрах: &quot;Була впевнена, що кохання живе три роки&quot;
Лілія Подкопаєва з чоловіком (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Раніше співачка Анастасія Приходько розповіла, що приховує Меладзе.

Також стало відомо, що дружина Тімура Мірошниченка опинилася в лікарні.

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