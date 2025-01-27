Лілія Подкопаєва показала свого чоловіка на рідкісних кадрах: "Була впевнена, що кохання живе три роки"

Відома українська спортсменка Лілія Подкопаєва, яка вже тривалий час мешкає у США, але часто буває в Україні та підтримує її під час повномасштабного вторгнення РФ, зворушливо звернулася до свого чоловіка й показала спільні фото та відео.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram гімнастки.

"Уяви собі: потрібно було прожити 39 років і перетнути океан, щоб зустріти тебе. І не де-небудь, а саме в моїй улюбленій Атланті. Вона для мене справді магічна", - зазначила вона в підписі до публікації.

Судячи з усього, пара святкує чергову річницю стосунків і у зв'язку з цим Подкопаєва присвятила ці рядки коханому.

"Ти постійно запитуєш, де я була весь цей час і чому ми не зустрілися раніше. І знаєш, що? У мене немає відповіді! Але, чесно кажучи, у мене таке саме запитання до всесвіту", - зазначила вона.

"Я була впевнена, що кохання, як у книжках, живе максимум три роки. А тут - о диво! - ми з тобою встановили новий рекорд! Боюся навіть уявити, що буде далі, але точно знаю: буде цікаво!" - підсумувала олімпійська чемпіонка.

У ролику вона зібрала фото та відео, де вони разом із коханим відпочивають і весело проводять час. Пара виглядає дуже гармонійно і просто світиться від щастя.

Як відреагували в мережі

Фоловери відомої спортсменки одразу ж взялися коментувати відео, зазначивши, що все в цьому житті трапляється саме тоді, коли повинно:

"Яка гарна добірка фото, це просто задоволення для очей. Бажаю, щоб кожен ваш рік був сповнений радості, любові та позитиву. Ви на це заслуговуєте. Радію, Ліліє, за вас"

"Які ви красиві. Любові та щастя вам"

"Так радію за вас! Нарешті щастя. Нехай воно буде нескінченним, як океан"

"Дуже гарна пара"

"Яке гарне відео! Я кілька разів подивилася. Живіть довго і щасливо разом! Нехай у вас завжди все буде, як на цьому відео"

"Яка ви красива пара! Любові вам і нехай цей вогник в очах ніколи не пропаде!"

"Все сталося в правильний час, насолоджуйтеся одне одним"

"Ви виглядаєте так, немов вийшли зі сторінок роману. Ви випромінюєте любов"

"Нехай ваша любов тільки збільшується".



Лілія Подкопаєва з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Нагадаємо, Подкопаєва була 7 років у стосунках із бізнесменом Тимофієм Нагорним, з них 5 років - у шлюбі.

Як відомо, у відомої спортсменки був складний шлях до материнства. У 2004 році в неї вкрали машину, а її сильно побили. Після чого гімнастка пережила кілька операцій, і лікарі говорили, що, найімовірніше, вона не зможе мати дітей.

У 2006 році вона з чоловіком усиновила хлопчика Вадима, а потім дізналася, що вагітна. 10 листопада 2006 року в неї народилася дочка Кароліна, яку вона назвала на честь своєї близької подруги Ані Лорак.

Після розлучення з Нагорним у спортсменки були й інші стосунки.

Другим чоловіком олімпійської чемпіонки став бізнесмен Ігор Дубінський, з яким вона познайомилася в США. А 2019 року вона приголомшила новиною, що знову вагітна. На той момент Лілії Подкопаєвій був 41 рік.



Лілія Подкопаєва з чоловіком (фото: instagram.com/liliyapodkopaeva_official)