"Он не классный": Приходько рассказала, что скрывает Меладзе

Певица Анастасия Приходько высказалась о продюсере Константине Меладзе, с которым ранее работала. По мнению артистки, люди ошибочно считают его "классным", ведь на самом деле он совсем другой.

Какой Меладзе в реальной жизни

По словам певицы, последний раз она виделась с Меладзе в 2016 году. Тогда она участвовала в Нацотборе на Евровидение, а сам продюсер был среди судей. И это выступление Приходько называет неудачным. Артистка отметила, что не сумела хорошо представить свой номер, потому что там был Меладзе.

Ее возмущали моменты, когда она видела, как Константин ведет себя на публике. По мнению Анастасии, в реальной жизни он совсем не такой, будто скрывает свое истинное лицо.



Константин и Валерий Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

"Это два разных человека. И в него влюбляются непосредственно когда он вот так себя ведет, как ласковый мишка. И все: "Боже, какой он классный!". Ни**ра он не классный. В этом плане он просто очень умный человек, который понимает где и как себя вести", - заявила Приходько.

"Поэтому у меня остался отпечаток от нашего сотрудничества не очень хороший". И поэтому меня не связывает с ним... Я не бегу и не исполняю его старые песни, не перевожу его старые песни и пусть эти песни там так и останутся", - добавила она.

По мнению певицы, Меладзе воспринимает людей так, будто они лишь проекты. И поэтому ему легко с ними прощаться.

"Он не уважает людей, у него нет этого. Все для него рабочий материал. Он когда-то сказал фразу: "Я научился расставаться без сожаления". Он воспринимает людей так: есть проект, поработал, пока, следующий проект", - отметила Анастасия.



Приходько высказалась о Меладзе

Она вспомнила, что во время сотрудничества хотела построить с Меладзе порядочные отношения и не рассматривала его как мужчину, ведь он "годится" ей в отца. Приходько считает, что тогда продюсер почувствовал ее "слабость и уважение", а потом этим воспользовался.

"И были очень неприятные моменты в жизни... Может когда-то я об этом и расскажу. Я не знаю, когда его увижу - конечно, я же воспитанный человек, поздороваюсь, скажу "добрый день, как ваши дела"... С Валерой у меня гораздо лучшие отношения всегда были", - добавила певица.



Где сейчас Константин Меладзе

Продюсер так и не осудил российскую агрессию, в начале полномасштабной войны он лишь "запостил" в Instagram черный квадрат. Впрочем, высказывать свою позицию Константин не стал.

Ранее Приходько говорила, почему Меладзе молчит о войне. По мнению певицы, продюсер боится потерять возможность зарабатывать.

Известно, что Константин Меладзе развелся с Верой Брежневой. Он не комментирует эту тему, а вот его брат Валерий высказался о ситуации. По его словам, пара развелась не из-за политических взглядов, а из-за других проблем и разногласий, которых "хватало" в их семье.