Эта еда и витамины помогут укрепить иммунитет. Они действительно работают

Иммунитет – это фундаментальная составляющая здоровья, которая обеспечивает защиту человека от болезней и инфекций. Особенно важно поддерживать организм в сезон гриппа и ОРВИ, потому что риск заболевания возрастает.

Как это сделать коррекцией питания и образа жизни, рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер, которая делится важными советами в Instagram блоге.

Почему правильное питание крайне важно

По словам эксперта, один из ключевых факторов, влияющий на иммунитет – питание. Исследования показывают, что включение в рацион продуктов с высоким содержанием антиоксидантов, таких как фрукты и овощи может способствовать укреплению иммунной системы.

Некоторые исследования также доказывают, что отдельные продукты обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить воспаление в организме и укрепить иммунную систему.

К примеру, включение в рацион пищи с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, таких как лосось и авокадо, может помочь вашему здоровью.

Какие продукты и витамины помогут

Чтобы поддержать иммунитет, следует обратить внимание на продукты, содержащие много витаминов и минералов, необходимых для нормального функционирования организма. К ним относятся:

Чеснок – он содержит алицин, который помогает бороться с бактериями и вирусами.

Имбирь содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалением и укрепляют иммунную систему.

Продукты с высоким содержанием цинка – такие как гречка, фасоль, семена тыквы и другие, могут помочь предотвратить заболевания.

Ферментированные продукты – такие как квашеная капуста и йогурт, содержат полезные бактерии, помогающие сохранить уровень полезных бактерий в желудке, что помогает поддерживать здоровье иммунной системы.

Витамин D – важен для поддержания иммунитета, поскольку он помогает регулировать функции иммунной системы, содержится в яйцах, грибах, рыбе и молоке.

Физическая активность очень важна

В дополнение к питанию, регулярная физическая активность также необходима для поддержания организма.

Например, исследование, опубликованное в 2019 году, показало, что аэробная активность, такая как ходьба или бег, может повышать количество белых кровяных телец, играющих важную роль в борьбе с инфекциями.

Кроме того, другое исследование показало, что физическая активность может способствовать повышению уровня антиоксидантов в организме, которые помогают уменьшить воспаление и улучшить иммунный ответ.

"Спорт может оказать как положительное, так и негативное влияние на иммунную систему и уровень кортизола (гормон стресса) в организме человека. Отрицательное влияние спорта может возникать в случае, когда человек перетренируется. Кратковременное повышение уровня кортизола во время тренировки оказывает положительное влияние на здоровье и способствует росту и развитию мышечной массы.

Однако если уровень кортизола остается повышенным на длительное время, это может привести к супрессии иммунной системы и увеличению риска заболевания. Поэтому, перед началом занятий, важно проконсультироваться с врачом или тренером", - отмечает тренер.

Не забывайте о здоровом сне

Также сон играет немаловажную роль в поддержании иммунитета человека. При недостаточном количестве сна происходит снижение количества клеток иммунной системы, таких как лейкоциты и нейтрофилы.

Это может сделать организм уязвимым к инфекциям и заболеваниям. Следовательно, чтобы поддержать организм, важно получать достаточное количество качественного сна. Для взрослых рекомендуется спать от 7 до 9 часов в день.

Помните, что заботясь о своем здоровье и теле, вы повышаете не только общее качество жизни, но и избегаете потенциальной возможности заболеть. Правильное питание, спорт и сон помогут оставаться здоровыми и полными сил и энергии.