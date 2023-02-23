Кардиолог назвала витамины, необходимые сердцу: поддерживают АД и берегут от приступов

Витамины и минералы – необходимы для правильной работы всего организма и конечно же главной мышцы в теле человека – сердца. Поэтому важно вовремя понимать, чего вам не хватает и делать профилактику.

О главных витаминах для сердца рассказала кардиолог Наталья Иванюк в Instagram .

Список витаминов

Витамин D – снижает риск инсульта и сердечного приступа, поддерживает здоровье сердца, участвует в регуляции давления. Часто бывает в дефиците, поэтому нужно периодически сдавать анализ для проверки.

Витамины группы В – в частности В6, В12 и фолиевая кислота. Они снижают уровень гомоцистеина в крови, провоцирующий высокое артериальное давление. К тому же В12 участвует в синтезе гемоглобина.

Витамин С – укрепляет стенки сердца и кровеносных сосудов, не дает "плохому" холестерину накапливаться в сосудах и артериях.

Витамин Е – способствует нормализации давления, предотвращает развитие атеросклероза, инфаркта, ишемической болезни.

Витамин К – играет важную роль в процессе свертывания крови. Не дает кальцию откладываться в сосудах.

Какие минералы помогут сердцу

Магний – один из важнейших минералов для сердца. Поддерживает нормальное АД, предотвращает образование тромбов.

Калий – участвует в процессе сокращения сердечной мышцы. Поэтому важен для профилактики аритмии, высокого давления, а также инсульта, сердечной недостаточности.

Кальций – также участвует в процессе сокращения сердечной мышцы, необходимой для формирования кровяных телец. Но при избытке может откладываться в виде солей кальция в суставах, что приведет к ограничению их подвижности и полной иммобилизации; почечной, дыхательной, сердечной недостаточности.

Не пейте дополнительно витамины без назначения!

Врач предостерегает, что не надо пить все эти витамины и минералы пригоршнями. Сначала нужно сдать анализы и проконсультироваться с врачом, а затем принимать БАДы.

"Также я не советую покупать комплексы витаминов. Человеку без серьезных проблем со здоровьем или особой диеты витамины в таком количестве и дозировке не нужны – он получает их из рациона. А вот какая добавка не будет лишней это жирные кислоты, в частности Омега 3", – добавила кардиолог.