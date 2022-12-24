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Врач рассказал всю правду об электронных сигаретах: вредят ли они здоровью

Как электронные сигареты влияют на здоровье (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Электронные сигареты рекламируют как более безопасную альтернативу обычным сигаретам. В то же время нет убедительных доказательств, что электронные сигареты наносят меньший вред здоровью.

Об этом сообщил терапевт и кардиолог Богдан Авраменко в Instagram.

Как сигареты вредят здоровью

В частности, многие думают, что электронные сигареты гораздо лучше обычных. Однако это не правда.

По словам врача, электронные сигареты могут вызвать необратимые изменения в легких, которые могут привести к смерти.

Также в большой степени они оказывают влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, повышая риски развития острого инфаркта миокарда. Само курение провоцирует развитие спазма коронарных сосудов.

Врач добавил, что курение всего, что содержит никотин, провоцирует развитие повторных инфарктов и инсультов.

К тому же, курение увеличивает риск развития сахарного диабета.

Кроме того, кардиолог говорит, что любые сигареты приводят к атеросклерозу. Как следствие - ухудшение тока крови в сосудах нижних конечностей.

Пассивное курение электронных сигарет - опасно

Использование электронных сигарет некурящими, особенно детьми и подростками, может привести к возникновению никотиновой зависимости и повышает риск начать курить обычные сигареты. Опасно и пассивное курение э-сигарет, особенно для беременных женщин и детей.

Добавим, что люди, которые пытаются отказаться от курения с помощью электронных сигарет, имеют меньшие шансы на успех по сравнению с теми, кто эти устройства не использует

Ранее мы сообщали, что вейпы и электронки могут "разбудить" раковые клетки.

Также мы писали, что один популярный напиток по вредности равен 10 сигаретам.

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сигаретыдымэлектронные сигареты