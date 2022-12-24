Лікар розповів всю правду про електронні сигарети: чи шкодять вони здоров'ю

Як сигарети шкодять здоров'ю

Зокрема, багато людей думають, що електронні сигарети набагато кращі від звичайних. Однак, це не правда.

За словами лікаря, електронні сигарети можуть викликати незворотні зміни в легенях, які можуть привести до смерті.

Також у великій мірі вони впливають на розвиток серцево-судинних захворювань, підвищуючи ризики розвитку гострого інфаркту міокарда. Саме куріння провокує розвиток спазму коронарних судин.

Лікар додав, що куріння всього, що містить нікотин, провокує розвиток повторних інфарктів та інсультів.

До того ж куріння збільшує ризик розвитку цукрового діабету.

Окрім того, кардіолог каже, що будь-які сигарети призводять до атеросклерозу. Як наслідок - погіршення току крові в судинах нижніх кінцівок.

Пасивне куріння електронних сигарет - небезпечне

Використання електронних сигарет некурцями, особливо дітьми та підлітками, може призвести до виникнення нікотинової залежності та підвищує ризик почати курити звичайні сигарети. Небезпечним є і пасивне куріння е-сигарет, особливо для вагітних жінок та дітей.

Додамо, що люди, які намагаються відмовитися від куріння за допомогою електронних сигарет, мають менші шанси на успіх, у порівнянні з тими, хто ці пристрої не використовує