Вчені попередили, що вейпи і електронки можуть "розбудити" ракові клітини

Багато хто думає, що вейпінг (електронні та одноразові сигарети) менш шкідливий, ніж куріння, бо в ньому немає токсичного диму і смоли, які ви отримуєте від сигарет.

Проте вчені знову попереджають, що електронні сигарети можуть викликати онкологію через деякий час.

Вейпи безпечніше сигарет?

Професор Чарльз Свонтон з Інституту Френсіса Кріка і головний лікар Центру досліджень раку у Великобританії сказав, що вейпінг "майже напевно" безпечніше куріння.

За словами медика, безпечніше не означає нешкідливо.

"Ми не знаємо напевно, чи не викличе вейпінг рак легенів через 10 років", - повідомив Суонтон.

Електронки можуть призводити до раку

Заява професора послідувало після того, після того, як деякі вчені попередили, що забруднення повітря і подразники можуть викликати запалення в процесі загоєння, який "пробуджує сплячі" клітини.

Ці клітини можуть нести мутації, які можуть викликати рак, і проблема в тому, що вейпінг може спровокувати цей процес.

Це дослідження, яке використовувало досвід людей та мишей, було розроблено для вивчення та пояснення того, чому кожна восьма людина у Великобританії має діагноз раку легенів (близько 6000 осіб на рік), незважаючи на те, що вона ніколи не курила.

Щобільше, це може пояснити той факт, що некурящі люди з раком легенів, як правило, мають інший генетичний профіль у порівнянні з тими, хто курить.

Вчені вважають, що протизапальні препарати можуть бути розроблені, щоб допомогти зупинити процес, який може викликати рак, але кажуть, що ці ліки можуть стати доступними лише через роки.

Зазначимо, що близько 3,6 мільйона людей у Великобританії курять електронні сигарети.

Зараз вони рекомендуються як засіб для відмови від куріння. І багатьом вони допомагають не курити звичайні сигарети і впоратися з тягою до нікотину.

Однак, поряд з потенційними проблемами раку легенів, є також побоювання, що вейпи навмисно продаються дітям. Все більше підлітків від 14 років починають курити електронні сигарети в привабливих упаковках.