Може привести до раку: цей популярний напій по шкідливості дорівнює 10 сигаретам
Похмура реальність раку така, що ним може захворіти кожен. Британське дослідження вперше показало, що відмова від популярного напою, знижує ризики захворіти онкологією.
Про це пише Express.
Ряд факторів способу життя може бути пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку раку.
Який напій смертельно небезпечний
Згідно з дослідженням, проведеним у Сполученому Королівстві, вживання пляшки вина на тиждень може бути схоже на викурювання від 5 до 10 сигарет за один і той же період часу з точки зору ризику розвитку раку.
Дослідження, опубліковане в журналі BMC Public Health, має послужити закликом до широкої публіки вживати алкоголь в помірних кількостях.
У ньому говориться, що пляшка вина за ризиками дорівнює 5-10 викурених сигарет.
Вчені підкреслили, що дослідження не говорить про те, що помірне вживання алкоголю - це те ж саме, що куріння.
У дослідженні враховувався тільки ризик раку, а не ризик інших станів здоров'я, таких як хвороби серця.
Крім того, в науковій вивчався ризик розвитку раку протягом життя серед населення в цілому, який може відрізнятися від ризику раку в окремої людини в результаті куріння або вживання алкоголю, кажуть автори.
Вчені підрахували, що серед некурящих людей вживання однієї пляшки вина в тиждень пов'язано з 1% збільшенням ризику розвитку раку у чоловіків протягом життя; і 1,4% збільшення ризику раку протягом життя для жінок.
Іншими словами, якщо 1000 чоловіків і 1000 жінок випивають по одній пляшці вина в тиждень, приблизно у 10 чоловіків і 14 жінок з цієї кількості в якийсь момент життя розвинеться рак, кажуть дослідники.
Більш високий ризик серед жінок в основному пов'язаний зі зв'язком між вживанням алкоголю і раком молочної залози.
Цей ризик був порівнянний з викурюванням п'яти сигарет на тиждень для чоловіків і 10 для жінок.
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