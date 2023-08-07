Врач рассказал полезна ли кукуруза, и кому ее есть категорически нельзя

К концу лета на прилавках украинских рынков появляется свежая кукуруза. Ее очень любят дети и некоторые взрослые.

Так ли полезна эта представительница злаковых рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.

Что известно о кукурузе

Кукурузу завезли из Америки в Европу еще в 16 веке, поэтому в Украине она давно стала привычным продуктом. Из кукурузы делают крупу, крахмал и попкорн, но наиболее полезным является потребление свежей кукурузы в початках после термической обработки (варка в воде и запекание в духовке).

Какая польза кукурузы в початках

Кочаны кукурузы содержат следующие питательные вещества:

растительный белок, не содержащий глютена

витамины группы В, а также витамин А (поэтому кукурузу следует употреблять с растительным или сливочным маслом для лучшего усвоения витамина А)

жирные кислоты, снижающие уровень вредного холестерина

фитоэстрогены (естественные аналоги женских гормонов, помогут при климактерическом синдроме)

природные антиоксиданты (замедляют старение и предупреждают развитие злокачественных опухолей)

клетчатка (поможет очистить кишечник и способствует похудению)

Кому категорически нельзя есть кукурузу

Початки кукурузы нежелательно употреблять людям с язвенной болезнью желудка и воспалительными процессами кишечника, а также при склонности к тромбообразованию.