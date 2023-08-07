Врач рассказал полезна ли кукуруза, и кому ее есть категорически нельзя
К концу лета на прилавках украинских рынков появляется свежая кукуруза. Ее очень любят дети и некоторые взрослые.
Так ли полезна эта представительница злаковых рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.
Что известно о кукурузе
Кукурузу завезли из Америки в Европу еще в 16 веке, поэтому в Украине она давно стала привычным продуктом. Из кукурузы делают крупу, крахмал и попкорн, но наиболее полезным является потребление свежей кукурузы в початках после термической обработки (варка в воде и запекание в духовке).
Какая польза кукурузы в початках
Кочаны кукурузы содержат следующие питательные вещества:
- растительный белок, не содержащий глютена
- витамины группы В, а также витамин А (поэтому кукурузу следует употреблять с растительным или сливочным маслом для лучшего усвоения витамина А)
- жирные кислоты, снижающие уровень вредного холестерина
- фитоэстрогены (естественные аналоги женских гормонов, помогут при климактерическом синдроме)
- природные антиоксиданты (замедляют старение и предупреждают развитие злокачественных опухолей)
- клетчатка (поможет очистить кишечник и способствует похудению)
Кому категорически нельзя есть кукурузу
Початки кукурузы нежелательно употреблять людям с язвенной болезнью желудка и воспалительными процессами кишечника, а также при склонности к тромбообразованию.
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