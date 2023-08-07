Лікар розповів чи корисна кукурудза, і кому її їсти категорично не можна
До кінця літа на прилавках українських ринків з'являється свіжа кукурудза. Її дуже люблять діти та деякі дорослі.
Чи корисна ця представниця злакових розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.
Що відомо про кукурудзу
Кукурудзу завезли з Америки до Європи ще у 16 столітті, тож в Україні вона давно стала звичним продуктом. З кукурудзи роблять крупу, крохмаль і попкорн, але найбільш корисним є споживання свіжої кукурудзи в качанах після термічної обробки (варіння у воді та запікання в духовці).
Яка користь кукурудзи в качанах
Качани кукурудзи містять такі поживні речовини:
- рослинний білок, що не містить глютену
- вітаміни групи В, а також вітамін А (тому кукурудзу слід вживати з олією або вершковим маслом для кращого засвоєння вітаміну А)
- жирні кислоти, що знижують рівень шкідливого холестерину
- фітоестрогени (природні аналоги жіночих гормонів, допоможуть при клімактеричному синдромі)
- природні антиоксиданти (уповільнюють старіння та запобігають розвитку злоякісних пухлин)
- клітковина (допоможе очистити кишечник і сприяє схудненню)
Кому категорично не можна їсти кукурудзу
Початки кукурудзи небажано вживати людям із виразковою хворобою шлунка та запальними процесами кишечника, а також при схильності до тромбоутворення.
Раніше ми писали, який овоч викликає проблеми із травленням, алергію та підвищує тиск.
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