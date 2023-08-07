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Лікар розповів чи корисна кукурудза, і кому її їсти категорично не можна

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Понеділок 07 серпня 2023 10:07
Лікар розповів чи корисна кукурудза, і кому її їсти категорично не можна Фото: Чим корисна кукурудза (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Михайло Цюрак

До кінця літа на прилавках українських ринків з'являється свіжа кукурудза. Її дуже люблять діти та деякі дорослі.

Чи корисна ця представниця злакових розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.

Що відомо про кукурудзу

Кукурудзу завезли з Америки до Європи ще у 16 столітті, тож в Україні вона давно стала звичним продуктом. З кукурудзи роблять крупу, крохмаль і попкорн, але найбільш корисним є споживання свіжої кукурудзи в качанах після термічної обробки (варіння у воді та запікання в духовці).

Яка користь кукурудзи в качанах

Качани кукурудзи містять такі поживні речовини:

  • рослинний білок, що не містить глютену
  • вітаміни групи В, а також вітамін А (тому кукурудзу слід вживати з олією або вершковим маслом для кращого засвоєння вітаміну А)
  • жирні кислоти, що знижують рівень шкідливого холестерину
  • фітоестрогени (природні аналоги жіночих гормонів, допоможуть при клімактеричному синдромі)
  • природні антиоксиданти (уповільнюють старіння та запобігають розвитку злоякісних пухлин)
  • клітковина (допоможе очистити кишечник і сприяє схудненню)

Кому категорично не можна їсти кукурудзу

Початки кукурудзи небажано вживати людям із виразковою хворобою шлунка та запальними процесами кишечника, а також при схильності до тромбоутворення.

Раніше ми писали, який овоч викликає проблеми із травленням, алергію та підвищує тиск.

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