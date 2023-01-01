Какой краской безопасно окрашивать волосы и как за ними правильно ухаживать

Вредит вашим волосам или нет, та или иная краска, можно понять, основательно изучив список ингредиентов. Ведь некоторые краски могут сильно навредить волосам и даже коже головы.

Об этом рассказала трихолог и дерматолог Марьяна Чемерис в Instagram .

Какие краски безопасны

Часто у девушек есть желание кардинально измениться и стать еще красивее. Однако, часто приходится выбирать, волосы красивые или здоровые?

Последние годы популярны стали полустойкие краски для волос. Часто их называют безаммиачными, подчеркивая, что в ходе окрашивания действительно не происходит "взрывной" реакции с участием аммиака с неприятным запахом.

Такие краски содержат перекись водорода и могут не радикально осветить, то есть они не проникают глубоко в волос. К тому же они постепенно смываются.

Врач говорит, что они действительно мягче действуют на волосы, чем стойкие, и гораздо реже вызывают аллергическую реакцию. Однако их не можно считать полностью безопасными из-за содержания перекиси водорода.

"Сегодня на рынке появляются максимально облегченные и насыщенные натуральными компонентами безаммиачные краски, мягко изменяющие цвет волос и практически не наносящие им вреда", - говорится в сообщении.

К природным красящим веществам относятся:

Хна - не вредит волосам, придавая им рыжеватый оттенок;

Басма - не разрушает структуру волос, окрашивая их в чистый черный цвет.

Оба этих компонента не только не наносят вред волосам, но и укрепляют их благодаря своей природной силе.

Одним из вариантов безопасной покраски являются оттеночные шампуни. Достаточно просто вымыть голову, и готово - у ваших волос новый желаемый оттенок. Такой оттенок будет смываться равномерно, и никаких последствий вроде отросших корней не будет.

Уход за крашеными волосами

Важно помнить, что окрашенные волосы нуждаются в тщательном уходе и лечении для восстановления структуры и природной силы.

Поэтому врач советует не жалеть времени на бальзамы и маски, а также пытаться использовать шампуни для окрашенных волос. Ведь именно так цвет будет долго не смываться с волос.