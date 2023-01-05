Ноль пользы: врач объяснила, с чем нельзя принимать витамин ِD и железо

Польза от витаминов может быть равна нулю, если их принимать одновременно с другими микроэлементами, которые нейтрализуют их действие. Чтобы организм получил максимальную дозу необходимых веществ, соблюдайте следующие правила.

О том, с чем не стоит сочетать некоторые витамины, чтобы они хорошо усвоились, рассказала терапевт Евгения Белинская на своей странице в Instagram .

Какие витамины конкурируют между собой

"Постоянно наталкиваюсь на рекламу витаминных комплексов, где до потребителя пытаются донести мысль, что чем больше он будет их потреблять, тем лучше будет самочувствие. Но помните, что некоторые витамины и микроэлементы конкурируют между собой и принимать их одновременно не стоит. Потому что эффект будет очень близок к нулю", - объясняет врач.

По словам Белинской, у пациентов с гастроэнтерологической патологией больше всего не хватает железа, фолиевой кислоты (или витамина В9), цианокобаламина (витамин В12) и витамина D.

С чем не следует сочетать вышеуказанные витамины и микроэлементы:

Железо не совмещайте в одном приеме с магнием, цинком, кальцием, хромом и витаминами Е и В2 (рибофлавином).

не совмещайте в одном приеме с магнием, цинком, кальцием, хромом и витаминами Е и В2 (рибофлавином). Витамин D следует принимать отдельно от других жирорастворимых витаминов (А, Е, К).

следует принимать отдельно от других жирорастворимых витаминов (А, Е, К). Фолиевая кислота - есть данные, что при одновременном применении с цинком ухудшается всасывание обоих компонентов

- есть данные, что при одновременном применении с цинком ухудшается всасывание обоих компонентов Цианокобаламин (витамин В12) - нельзя сочетать с витамином С. Поскольку тот уменьшает концентрацию витамина В12 в крови. Также есть противоречивые данные по одновременному применению с витаминами В1, В2, медью, железом и витамином Е.

"Иногда случаются ситуации, когда Вы обследуетесь у нескольких узких специалистов и каждый назначает что-то со своей стороны, а вместе эти витамины - несовместимы. Так что обращайте внимание на взаимодействия, чтобы избегать бесполезного приема лекарств или добавок", - отмечает Белинская.

Важно также отметить, что усвоение витаминов зависит и от времени суток, когда вы их принимаете. К примеру, все витамины группы В лучше всего принимать за завтраком, чтобы увеличить и поддерживать энергию в течение всего дня. Железо - также утром на голодный желудок.

А вот витамин D лучше всего всасывается в организм в течение первой половины дня. А уже после обеда его не следует принимать.