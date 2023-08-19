Врач рассказала, какие обследования нужно пройти детям перед школой

Перед началом учебного года ребенок должен пройти профилактический медосмотр. Обследования необходимы для своевременного выявления нарушений здоровья ребенка и определения допустимых физических нагрузок.
Об этом сообщила диетолог и семейный врач Юлия Коваль в Instagram.
Перед 1 классом ребенок должен пройти следующих врачей:
Врач говорит, что в 7-10 лет ребенок должен проходить ежегодный медосмотр у семейного врача или педиатра. Других специалистов только по показаниям.
В 11 лет обязателен осмотр в:
Детям в 12-13 лет требуются только профилактические обследования и лабораторные анализы по показаниям.
В частности, в 14-15 лет проходят обследование у семейного врача и дополнительно их должен осмотреть:
Перед школой требуются только 2 справки: форма 086 и 063 (прививка).
Врач советует в ежегодные лабораторные обследования включать:
"Лучше чек-ап подобрать со своим врачом, ведь в зависимости от жалоб он может отличаться. Например, если у ребенка есть лишний вес, он расширится: сахар крови, липидный обмен, профиль щитовидной железы и т.д.", - говорится в сообщении.
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