Врач рассказала, какие обследования нужно пройти детям перед школой

Какие обследования необходимы

Перед 1 классом ребенок должен пройти следующих врачей:

офтальмолога

ортопеда-травматолога

хирурга

стоматолога

сдать анализ крови на гемоглобин

других специалистов по показаниям

Врач говорит, что в 7-10 лет ребенок должен проходить ежегодный медосмотр у семейного врача или педиатра. Других специалистов только по показаниям.

В 11 лет обязателен осмотр в:

семейного врача

офтальмолога

ортопеда-травматолога

хирурга

стоматолога

анализ крови на гемоглобин

Детям в 12-13 лет требуются только профилактические обследования и лабораторные анализы по показаниям.

В частности, в 14-15 лет проходят обследование у семейного врача и дополнительно их должен осмотреть:

офтальмолог

стоматолог

детский гинеколог и эндокринолог

хирург

анализ крови на гемоглобин

Какие справки необходимы

Перед школой требуются только 2 справки: форма 086 и 063 (прививка).

Врач советует в ежегодные лабораторные обследования включать:

общий анализ крови

ферритин

общий белок

витамин Д

"Лучше чек-ап подобрать со своим врачом, ведь в зависимости от жалоб он может отличаться. Например, если у ребенка есть лишний вес, он расширится: сахар крови, липидный обмен, профиль щитовидной железы и т.д.", - говорится в сообщении.