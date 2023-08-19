Лікар розповіла, які обстеження потрібно пройти дітям перед школою

Які обстеження необхідні

Перед 1 класом дитина повинна пройти таких лікарів:

офтальмолога

ортопеда-травматолога

хірурга

стоматолога

здати аналіз крові на гемоглобін

інших спеціалістів за показанням

Лікар каже, що у 7-10 років дитина повинна проходити щорічний медогляд у сімейного лікаря або педіатра. Інших спеціалістів лише за показаннями.

В 11 років обов'язковий огляд у:

сімейного лікаря

офтальмолога

ортопеда-травматолога

хірурга

стоматолога

аналіз крові на гемоглобін

Дітям в 12-13 років потрібно лише профілактичні обстеження та лабораторні аналізи за показаннями.

Зокрема, в 14-15 років проходять обстеження у сімейного лікаря та додатково їх повинен оглянути:

офтальмолог

стоматолог

дитячий гінеколог та ендокринолог

хірург

аналіз крові на гемоглобін

Які довідки необхідні

Перед школою потрібні лише 2 довідки: форма 086 та 063 (щеплення).

Лікар радить в щорічні лабораторні обстеження включати:

загальний аналіз крові

феритин

загальний білок

вітамін Д

"Краще чек-ап підібрати зі своїм лікарем, адже в залежності від скарг він може відрізнятися. Наприклад, якщо у дитини є зайва вага, то він розшириться: цукор крові, ліпідний обмін, профіль щитоподібної залози тощо", - йдеться у повідомленні.