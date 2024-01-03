Врач объяснила, действительно ли можно заболеть из-за переохлаждения
Многие украинцы достаточно верят в то, что можно заболеть из-за переохлаждения. На самом деле - это миф.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию терапевта из Белогородки Элины Ясницкой в Instagram.
Можно ли заболеть, если вы переохладились
Врач объяснила, что заболеть из-за холода нельзя, это миф. Простуда или ОРВИ - это инфекция верхних дыхательных путей, которая в 95% случаев возникает из-за действия вирусов.
Есть ли разница между простудой и ОРВИ?
Нет, это одно и то же. "Простуда" - это устаревшее название ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции), поскольку раньше за неимением информации считалось, что не вирусы, а холод провоцирует болезнь и нужно "согреть" организм для выздоровления.
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Начало заболевания действительно может быть после длительного пребывания в хранилищах с другими людьми, ведь:
- вирус передается воздушно-капельным или контактно-бытовым путями через прикосновение к инфицированным биологическим жидкостям сидений/перил/дверей.
- холод, сухой воздух и его низкая температура влияют на временное снижение иммунитета, из-за чего человек становится более уязвимым к возбудителям ОРВИ. Но простуду вызывает не холод, а вирусы.
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