Врач назвал простое, но сверхважное обследование, которое нужно делать всем
Окружность талии - это простое, но сверхважное обследование. Обычно за талией следят женщины, и то в основном для того, чтобы соответствовать определенным стандартам красоты. Но не все знают, что окружность талии является важным показателем состояния здоровья как женщин, так и мужчин.
Почему именно оно важно, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на семейного врача Михаила Цюрака в Instagram.
Почему измерять талию важно
Дело в том, что на ней скапливается абдоминальный жир, сигнализирующий о начале развития в организме метаболического синдрома. Метаболический синдром - это совокупность четырех факторов (высокое давление, ожирение, высокий холестерин, инсулинорезистентность или сахарный диабет), значительно увеличивающие сердечно-сосудистый риск - появление у человека инфаркта, инсульта или внезапной сердечной смерти.
Какова норма окружности талии
Для мужчин - норма до 94 см, для женщин - до 80 см. Чем больше окружность - тем больше вероятность, что у вас могут возникнуть сердечно-сосудистые проблемы.
Что делать, если ваша талия слишком широка
- Не паниковать и не комплексовать, никто не идеален.
- Не морить себя диетами, некие диеты могут содействовать скоплению жира в организме.
- Обратиться к семейному врачу, где можно измерить окружность талии, определить индекс массы тела, глюкозу, холестерин, измерить давление и получить рекомендации по предупреждению развития проблем с вашим здоровьем.
Кстати, врач рассказал, возможно ли ускорить метаболизм.
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