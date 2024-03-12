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Врач назвал простое, но сверхважное обследование, которое нужно делать всем

Вторник 12 марта 2024 09:15
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Врач назвал простое, но сверхважное обследование, которое нужно делать всем Фото: Врач назвал простое, но очень важное обследование (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Михаил Цюрак

Окружность талии - это простое, но сверхважное обследование. Обычно за талией следят женщины, и то в основном для того, чтобы соответствовать определенным стандартам красоты. Но не все знают, что окружность талии является важным показателем состояния здоровья как женщин, так и мужчин.

Почему именно оно важно, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на семейного врача Михаила Цюрака в Instagram.

Почему измерять талию важно

Дело в том, что на ней скапливается абдоминальный жир, сигнализирующий о начале развития в организме метаболического синдрома. Метаболический синдром - это совокупность четырех факторов (высокое давление, ожирение, высокий холестерин, инсулинорезистентность или сахарный диабет), значительно увеличивающие сердечно-сосудистый риск - появление у человека инфаркта, инсульта или внезапной сердечной смерти.

Какова норма окружности талии

Для мужчин - норма до 94 см, для женщин - до 80 см. Чем больше окружность - тем больше вероятность, что у вас могут возникнуть сердечно-сосудистые проблемы.

Что делать, если ваша талия слишком широка

  • Не паниковать и не комплексовать, никто не идеален.
  • Не морить себя диетами, некие диеты могут содействовать скоплению жира в организме.
  • Обратиться к семейному врачу, где можно измерить окружность талии, определить индекс массы тела, глюкозу, холестерин, измерить давление и получить рекомендации по предупреждению развития проблем с вашим здоровьем.

Кстати, врач рассказал, возможно ли ускорить метаболизм.

Раньше мы писали о том, что нужно есть, чтобы быть здоровым.

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