Врач назвал суперпродукт №1 в мире с удивительной пользой
Врач назвал удивительный "суперпродукт номер один в мире" с огромной пользой для здоровья и организма. По его словам, некоторые люди считают зеленый порошок самым лучшим суперпродуктом, но речь не о нем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube врача Эрика Берга.
Какой самый полезный продукт в мире
Зеленый порошок содержит витамин С, К1, бета-каротин, магний, калий и фитонутриенты, но не содержит белка.
По словам врача, красное мясо – это лучший продукт.
"Красное мясо является отличным источником витаминов группы B, жирорастворимых витаминов, железа, селена, цинка и DHA", - сказал эксперт.
Он объяснил, насколько важен для иммунных клеток и как он запускает глюкагон, который, по его словам, "стабилизирует уровень сахара в крови и помогает противостоять эффектам инсулина".
"Красное мясо содержит таурин, аминокислоту, необходимую для предотвращения высокого кровяного давления, и лейцин, аминокислоту, запускающую синтез мышц", - сообщил врач Берг.
Но с другой стороны медики предостерегают, что употребление красного мяса вредит организму.
Другие хорошие источники белка включают в себя:
- молоко и молочные продукты
- фасоль
- бобовые
- рыба
- яйца
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