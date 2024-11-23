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Врач назвал суперпродукт №1 в мире с удивительной пользой

Суббота 23 ноября 2024 08:45
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Врач назвал суперпродукт №1 в мире с удивительной пользой Фото: Врач назвал суперполезный продукт (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Врач назвал удивительный "суперпродукт номер один в мире" с огромной пользой для здоровья и организма. По его словам, некоторые люди считают зеленый порошок самым лучшим суперпродуктом, но речь не о нем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube врача Эрика Берга.

Какой самый полезный продукт в мире

Зеленый порошок содержит витамин С, К1, бета-каротин, магний, калий и фитонутриенты, но не содержит белка.

По словам врача, красное мясо – это лучший продукт.

"Красное мясо является отличным источником витаминов группы B, жирорастворимых витаминов, железа, селена, цинка и DHA", - сказал эксперт.

Он объяснил, насколько важен для иммунных клеток и как он запускает глюкагон, который, по его словам, "стабилизирует уровень сахара в крови и помогает противостоять эффектам инсулина".

"Красное мясо содержит таурин, аминокислоту, необходимую для предотвращения высокого кровяного давления, и лейцин, аминокислоту, запускающую синтез мышц", - сообщил врач Берг.

Но с другой стороны медики предостерегают, что употребление красного мяса вредит организму.

Другие хорошие источники белка включают в себя:

  • молоко и молочные продукты
  • фасоль
  • бобовые
  • рыба
  • яйца

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