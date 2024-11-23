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Лікар назвав суперпродукт №1 у світі з дивовижною користю

Субота 23 листопада 2024 08:45
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Лікар назвав суперпродукт №1 у світі з дивовижною користю Фото: Лікар назвав суперкорисний продукт (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Лікар назвав дивовижний "суперпродукт номер один у світі" з величезною користю для здоров’я та організму. За його словами, деякі люди вважають зелений порошок найкращим суперпродуктом, але мова не про нього.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube лікаря Еріка Берга.

Який найкорисніший продукт у світі

Зелений порошок містить вітамін С, К1, бета-каротин, магній, калій і фітонутрієнти, але не містить білка.

За словами лікаря, червоне м’ясо - це найкращий продукт.

"Червоне м’ясо є чудовим джерелом вітамінів групи B, жиророзчинних вітамінів, заліза, селену, цинку та DHA", - сказав експерт.

Він пояснив, наскільки він важливий для імунних клітин і як він запускає глюкагон, який, за його словами,"стабілізує рівень цукру в крові та допомагає протистояти ефектам інсуліну".

"Червоне м’ясо містить таурин, амінокислоту, необхідну для запобігання високому кров’яному тиску, і лейцин, амінокислоту, яка запускає синтез м’язів", - повідомив лікар Берг.

Але з іншої сторони медики застерігають, що вживання червоного м'яса шкодить організму.

Інші хороші джерела білка включають:

  • молоко і молочні продукти
  • квасоля
  • бобові
  • риба
  • яйця

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