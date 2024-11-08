Физиотерапевт назвала позу сна, которая вредит позвоночнику и приводит к боли в спине
Плохая поза во время сна может сильно напрягать позвоночник и привести к боли в спине. Эксперт рассказала, какой позы сна избегать, а какой отдать предпочтение для общего самочувствия.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Какой позы избегать
Физиотерапевт Сэмми Марго рассказала, когда дело доходит до сна, то люди обычно принимают одно из четырех основных положений: на правом боку, левом, на животе или спине.
"Я рекомендую сохранять "среднюю позицию". Это означает, что голова и шея должны быть на одной линии с позвоночником, чтобы избежать ненужной нагрузки и обеспечить сбалансированную поддержку", - говорится в сообщении.
По словам эксперта, для тех, кто спит на животе, обычные позы включают либо лежание с руками по бокам, либо охват подушки. Некоторые даже обнимают подушку руками, поворачивая голову в сторону. Однако такой позы следует избегать, ведь она предполагает возвращение шеи слишком сильно в сторону, увеличивая риск асимметричного стресса.
Те, кто регулярно спит на спине, также должны помнить о правильном положении. В частности, сон на спине имеет разные варианты: руки опущены по бокам или приподняты возле подушки. Однако если вы спите на спине, старайтесь не вытягивать ноги слишком прямо, поскольку это может выгнуть спину, потенциально напрягая нижнюю часть тела.
Если вы чувствуете боли в спине, можно попробовать матрас из пены с эффектом памяти. Он дополняет контуры тела, предлагая целенаправленный сброс давления и нагрузку на чувствительные зоны.
К тому же такой матрас помогает снизить боль и дискомфорт, поддерживая тело в одном месте.
Какие продукты вредят сну
Есть продукты, которые плохо сказываются на качестве сна:
- кофеин, которым богат кофе, шоколад, чай и энергетические напитки, препятствует здоровому сну. Поэтому употреблять такие продукты перед сном не нужно
- жирная пища усваивается долго и пока это происходит, организм работает, а не отдыхает
- продукты, содержащие простые сахара: выпечка, конфеты, варенье, соусы промышленного производства, молочная продукция с добавками, очень сладкие фрукты
- красное мясо. Даже если перед сном разыгрался зверский аппетит, не стоит его употреблять в пищу. Оно содержит много жиров и белков, а это значит, что организму не хватит времени его переварить
- острая пища вызывает дискомфорт в желудке, изжоге, вздутии живота, что точно не будет способствовать крепкому сну
- алкоголь в небольшом количестве способен вызывать сонливость, но если регулярно употреблять большие дозы, то это может привести к проблемам со сном
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