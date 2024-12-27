Врач назвал главную опасность бороды во время поцелуев

Стоит быть осторожно входить в телесный контакт с бородатыми мужчинами, особенно, если вам ничего не известно об их гигиенической рутине. Все потому, что можно подхватить кожную инфекцию импетиго.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Что такое импетиго

Импетиго является довольно распространенным заболеванием и может вызывать зудящие волдыри и язвы вокруг инфицированных участков. Это может передаваться бессознательно, если вы поцелуетесь с бородатым человеком.

Доктор Межер, который сам имеет бороду, объяснил, что борода может быть довольно распространенной причиной этого состояния. Причина этого заключается в том, что маленькие волоски в бороде могут вызвать крошечные отверстия в коже, через которые могут проникнуть бактерии, особенно если человек плохо соблюдает гигиену бороды.

Однако импетиго может напоминать другие проблемы кожи, такие как герпес, экзема и опоясывающий лишай. Из-за этого иногда трудно заметить и лечить заболевание.

Уход за бородой

Все мужчины, у которых растет борода, должны тщательно очищать бороду два-три раза в неделю и использовать высококачественный шампунь.

Эксперт добавил, что если нет специального шампуня для бороды, то подойдет обычный для волос, он будет насколько же эффективным.

"Во время поцелуя бактерии с нечистой бороды могут легко перенестись на кожу партнера. Такая передача бактерий может привести к различным кожным инфекциям. Чтобы предотвратить эти риски для здоровья, необходимо регулярное мытье и надлежащий уход за бородой. Использование мягкого мыла или специальных шампуней для бороды может помочь удалить захваченные частицы и уменьшить накопление бактерий", - добавил специалист.