Дерматолог рассказала, почему утром отекает лицо и как этого избежать

Отечность лица утром беспокоит многих женщин и мужчин. Если это происходит лишь иногда и по объективным причинам, то волноваться не стоит. Когда отеки беспокоят каждый день без веских оснований, нужно устранить причину.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Почему отекает лицо

Дерматолог Закиа Рахман рассказала, что в конце дня у людей также могут отекать стопы или ноги.

Определенные болезни могут вызвать отечность лица

Если вы страдаете такими заболеваниями, как аллергия, экзема и астма, вы можете иметь дело с отечностью лица. В частности, можно заметить повышенную отечность лица по утрам.

Все, что вызывает аллергию, может привести к тому, что наше лицо опухнет.

Кроме того, те, кто страдает розацеа также имеют дело с повышенной отечностью лица. Во время розацеа расширяющиеся и сужающиеся кровеносные сосуды, вызывая отечность и покраснение.

Генетика

По словам врача, если ваши родители сталкивались с утренней отечностью лица, то по всей вероятности, вы тоже будете иметь дело с ними.

Некоторые люди просто генетически склонны к отекам утром.

Алкоголь также может сделать лицо отечным утром.

Алкоголь снижает выработку природного антидиуретического гормона, заставляя организм терять больше жидкости и обезвоживаться.

Когда организм обезвожен, он пытается противодействовать обезвоживанию, удерживая всю воду. Вот почему лицо может выглядеть опухшим, чем обычно.

Продукты с высоким содержанием соли

Употребление соленой пищи, особенно поздно вечером, является основной причиной ночного отека лица.

Избыток соли в рационе приводит к отеку тела. Организм удерживает воду, когда обнаруживает приток соли, чтобы клетки не стали слишком солеными.

Сладости

Сахар тоже задерживает жидкость в организме. Конечно, не в таких объемах, как соль, но сахара мы обычно потребляем в разы больше соли. Именно поэтому кусок торта, съеденный поздним вечером, кроме лишнего веса грозит отеками.

Как уменьшить отечность лица

Добавление дополнительной подушки на кровать может помочь минимизировать утреннюю отечность лица.

Сон на большем наклоне поможет увести жидкость из лица в течение ночи.

Если вы просыпаетесь с особо разбухшим лицом, то можно положить ломтик охлажденного огурца на глаза на 15 минут. Охлаждение в сочетании с высоким содержанием воды в огурце помогает успокоить кожу.

Самым быстрым способом есть умыться холодной водой.

Британское исследование выявило, что употребление кофе уменьшает симптомы розацеа, поскольку кофеин является сосудосуживающим средством.

Кофеин также может помочь при общей отечности лица.