Лікар назвав головну небезпеку бороди під час поцілунків

Варто бути обережно входити в тілесний контакт із бородатими чоловіками, особливо, якщо вам нічого не відомо про їхню гігієнічну рутину. Все тому, що можна підхопити шкірну інфекцію імпетиго.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Що таке імпетиго

Імпетиго є досить поширеним захворюванням та може спричиняти сверблячі пухирі та виразки навколо інфікованих ділянок. Це може передаватися несвідомо, якщо ви поцілуєтеся з бородою людиною.

Доктор Межер, який сам має бороду, пояснив, що борода може бути досить поширеною причиною цього стану. Причина цього полягає в тому, що маленькі волоски в бороді можуть спричинити крихітні отвори в шкірі, через які можуть проникнути бактерії, особливо якщо чоловік погано дотримується гігієни бороди.

Однак імпетиго може нагадувати інші проблеми шкіри, такі як герпес, екзема та оперізувальний лишай. Через це іноді важко помітити та лікувати захворювання.

Догляд за бородою

Всі чоловіки, у яких росте борода, повинні ретельно очищати бороду два-три рази на тиждень і використовувати високоякісний шампунь.

Експерт додав, що якщо немає спеціального шампуню для бороди, то підійде звичайний для волосся, він буде наскільки ж ефективним.

"Під час поцілунку бактерії з нечистої бороди можуть легко перенестися на шкіру партнера. Така передача бактерій може призвести до різних шкірних інфекцій. Щоб запобігти цим ризикам для здоров’я, необхідне регулярне миття та належний догляд за бородою. Використання м’якого мила або спеціальних шампунів для бороди може допомогти видалити захоплені частинки та зменшити накопичення бактерій", - додав фахівець.