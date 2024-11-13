Действительно ли есть яблоки с кожурой полезнее? Вы будете удивлены

В яблочной кожуре содержится много полезных витаминов и микроэлементов, но иногда ее употребление может нанести вред здоровью. Особенно это касается яблок из магазина и следует знать о нюансах.

РБК-Украина (проект Styer) сообщает, как мыть яблоки, чтобы не навредить организму.

Что содержится в кожуре яблок

Кожура является наиболее питательной частью яблока. Яблоко с кожурой содержит больше витамина К, А и С, на 20% больше кальция и на 19% калия, чем очищенное.

Также в яблочной кожуре много необходимой для нормальной работы кишечника клетчатки.

Нутрициолог Анастасия Краевская рассказала, что яблоки полезны для сердца - снижают уровень холестерина и поддерживают мозговую активность. Такие фрукты помогают улучшить память и концентрацию.

В яблоках есть пектин - тип клетчатки, действующий как пребиотик. То есть он кормит хорошие бактерии кишечника.

Однако магазинные яблоки с кожурой можно есть только при условии их тщательного мытья перед употреблением.

Безопасность употребления яблочной кожуры зависит от того, как выращены яблоки и насколько хорошо они помыты. Если вы собственноручно выращиваете фрукт без химикатов, то, конечно, проблем не будет.

К сожалению, химически выращенные яблоки впитывают брызги мякотью, а не только поверхностью кожуры.

Чем обработают яблоки

В некоторых странах традиционно выращенные яблоки после сбора урожая смачивают дифениламином. Цель состоит в том, чтобы предотвратить порчу во время хранения. Однако это химическое вещество связывают с некоторыми видами рака.

Производители яблок опрыскивают свои деревья, чтобы получить большие плоды без дефектов, удовлетворяющих спрос потребителей на продукты идеального вида. Это дает лучшую цену, но приводит к ненужным затратам.

Неидеальное яблоко с поверхностными пятнами, выращенное без химии, выглядит не так привлекательно, хотя оно также сладкое так питательное.

Яблоки имеют естественный восковой налет. Это помогает фруктам предотвратить потерю влаги и усиливает прочность. Восковой налет замедляет естественную порчу, он действует как физический барьер, предотвращая проникновение микроорганизмов в плоды.

Однако фермеры часто добавляют дополнительное восковое покрытие для продления срока хранения. Воск производится из синтетических лабораторных полимеров и нефтепродуктов.

В каком растворе мыть яблоки

Если вы хотите попробовать снять воск с яблок, то это можно сделать с помощью мягкой щетки в теплой воде. Добавить по столовой ложке уксуса или лимонного сока и пищевой соды.

Этот раствор может помочь растворить воск и удалить некоторые пестициды и химикаты. Однако системные химические вещества внутри плода останутся.

Стоит ли снимать кожуру

Специалисты советуют снимать кожуру с фруктов, доставляемых в магазины из-за границы. Они обработаны специальным воском для хранения, смыть его очень трудно, а в организме ребенка эта химия абсолютно лишня.

Снимать кожуру с магазинных яблок нужно очень острым ножом или специальной овощечисткой, чтобы шкурка была как можно тоньше.

Если же фрукты выращены на вашем участке и выглядят не столь красивыми, и кожица у них не блестит от воска, их можно дать детям с кожурой. Только не забудьте как следует вымыть.