Врач назвал 5 продуктов, которые помогут укрепить иммунитет в начале осени

В холодный период года очень важно сосредоточиться на питательной диете, наполненной всеми основными витаминами и минералами. Есть некоторые полезные продукты, которые должны быть в рационе каждого.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Gloucestershire live .

Какие продукты укрепляют организм

Врач Дональд Грант поделился основными рекомендациями относительно пищи на осень и зиму, чтобы помочь оставаться здоровыми и предотвратить дефицит.

Риск обычных заболеваний, таких как простуда, растет в холодные месяцы. Поэтому важно предпочесть продукты, которые могут поддержать иммунную систему.

Корнеплоды

Они являются отличным источником клетчатки, необходимой для пищеварения, регуляции дефекации и снижения вероятности инсульта и других сердечно-сосудистых проблем.

Эти продукты также полны витаминов А и С, которые обеспечивают иммунитет необходимым в холодное время года.

Введение этих сезонных продуктов в свой рацион поможет сохранить хорошее самочувствие и избежать дефицита.

Цитрусовые

Цитрусовые имеют разнообразные преимущества для здоровья в течение осени и зимы, которые просто нельзя не заметить. Цитрусовые, такие как апельсины, лимоны и грейпфруты богаты витамином С, важным питательным веществом для поддержания иммунитета и производства коллагена.

На самом деле витамин С имеет многочисленные преимущества и может помочь снизить артериальное давление и риск сердечных заболеваний. Поэтому включение цитрусовых в осенний и зимний рацион имеет немаловажное значение.

Цельные зерна

Цельнозерновые продукты должны быть основной частью диеты любого человека в течение всего года, с несколькими основными питательными веществами, включенными в эти продукты.

Примерами цельнозерновых являются: пшеница, рис и киноа. Питательные вещества, такие как железо и магний, содержатся в цельнозерновых продуктах, что делает их обязательным выбором в холодное время года для дополнительной поддержки здоровья.

Молочные продукты

Для кальция и белка в осенний и зимний периоды молочные продукты являются основными вариантами. Кальций жизненно важен для поддержания здоровья костей, в то время как белок нужен для мышц.

Кроме того, некоторые молочные продукты, такие как молоко, обогащены витамином D, обеспечивая крайне необходимый питательный импульс. Поскольку витамин D обычно получается от солнечного света, обогащенные молочные продукты очень полезны, когда погода ухудшается.

Мясо и птица

В хорошо сбалансированном осеннем и зимнем рационе мясо и птица являются важными компонентами, обладающими рядом питательных предпочтений. Оба типа пищи богаты источниками белка и могут обеспечить длительную энергию в течение дня.