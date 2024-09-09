Лікар назвав 5 продуктів, які допоможуть зміцнити імунітет на початку осені

В холодний період року дуже важливо зосередитися на поживній дієті, наповненій усіма основними вітамінами та мінералами. Є певні корисні продукти, які повинні бути у раціоні кожного.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Gloucestershire live .

Які продукти зміцнюють організм

Лікар Дональд Грант поділився основними рекомендаціями щодо їжі на осінь і зиму, щоб допомогти залишатися здоровими та запобігти дефіциту.

Ризик звичайних захворювань, таких як застуда, зростає в холодні місяці. Тому важливо віддати перевагу продуктам, які можуть підтримати імунну систему.

Коренеплоди

Вони є чудовим джерелом клітковини, необхідної для травлення, регуляції дефекації та зниження ймовірності інсульту та інших серцево-судинних проблем.

Ці продукти також сповнені вітамінів А та С, які забезпечують імунітет необхідним в холодну пору року.

Введення цих сезонних продуктів у свій раціон допоможе зберегти гарне самопочуття та уникнути дефіциту.

Цитрусові

Цитрусові мають різноманітні переваги для здоров’я протягом осені та зими, які просто не можна не помітити. Цитрусові, такі як апельсини, лимони та грейпфрути багаті вітаміном С, важливою поживною речовиною для підтримки імунітету та виробництва колагену.

Насправді вітамін С має численні переваги і навіть може допомогти знизити артеріальний тиск і ризик серцевих захворювань. Тому включення цитрусових в осінній і зимовий раціон має важливе значення.

Цільні зерна

Цільнозернові продукти повинні бути основною частиною дієти будь-якої людини протягом усього року, з кількома основними поживними речовинами, включеними в ці продукти.

Прикладами цільнозернових є: пшениця, рис і кіноа. Поживні речовини, такі як залізо та магній містяться в цільнозернових продуктах, що робить їх обов’язковим вибором у холодну пору року для додаткової підтримки здоров’я.

Молочні продукти

Для кальцію та білка в осінній та зимовий періоди молочні продукти є основними варіантами. Кальцій життєво важливий для підтримки здоров’я кісток, тоді як білок потрібен для м’язів.

Крім того, деякі молочні продукти, такі як молоко, збагачені вітаміном D, забезпечуючи вкрай необхідний поживний імпульс. Оскільки вітамін D зазвичай отримується від сонячного світла, збагачені молочні продукти надзвичайно корисні, коли погода погіршується.

М'ясо та птиця

У добре збалансованому осінньому та зимовому раціоні м’ясо та птиця є важливими компонентами, які мають низку поживних переваг. Обидва типи їжі є багатими джерелами білка та можуть забезпечити тривалу енергію протягом дня.