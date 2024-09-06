8 ультраобработанных продуктов и почему их никогда не нужно покупать
Ультраобработанные продукты - доступный яд, который медленно убивает организм человека. Такие продукты есть в холодильнике многих людей, но от них стоит избавиться как можно быстрее.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Светланы Фус.
Чем ультраобработанная еда опасна
В последнее десятилетие появляется все больше доказательств того, что пища глубокой обработки вредит организму. Речь идет о различных видах рака, сердечных заболеваний, инсультах и деменции.
Диетолог отметила, что ультраобработанная пища или UPF - появилась 15 лет назад. Под эту категорию подпадает примерно половина употребляемых людьми продуктов: от нарезного тостового хлеба до мороженого.
Способ приготовления у них разный, но все - проходят существенную промышленную обработку. А среди ингредиентов - консерванты, искусственные подсластители и эмульгаторы, которые в домашние блюда обычно не добавляют.
Профессор Мэрион Нестле, эксперт по пищевой политике и профессор диетологии Нью-Йоркского университета рассказала, что продукты, прошедшие ультраобработку - это одно из самых прибыльных производств для пищевых компаний.
По мере того как потребление таких продуктов растет - увеличивается и количество случаев рака и диабета.
Ультраобработанные продукты
Самые распространенные ультраобработанные продукты:
- хлеб массового производства
- сухие сладкие завтраки
- супы быстрого приготовления, различные порошковые пюре и т.п.
- фруктовые йогурты
- переработанные мясные продукты (ветчина, колбасы)
- снеки (чипсы и печенье)
- мороженое
- сладкие безалкогольные напитки
Важно уметь читать этикетки и выбирать правильные продукты. Хлеб можно и нужно есть.
"Но одно дело - цельнозерновой хлеб с хорошим, коротким, понятным составом, другое дело - тостовый, который не то, чтобы не несет никакой пользы, а в перспективе долговременного потребления может быть даже вредным. Это касается всех продуктов", - говорится в сообщении.
Одним из самых опасных ингредиентов ультраобработанной пищи есть эмульгаторы. Они действуют как клей, придают продукту структуру, стабильность и вкус. Их задача - сделать еду привлекательной и желанной, а также продлить срок ее хранения.
Эмульгаторы практически повсюду, от очевидного майонеза до менее ожидаемого - мясных продуктов.
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