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8 ультраобработанных продуктов и почему их никогда не нужно покупать

Пятница 06 сентября 2024 22:01
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8 ультраобработанных продуктов и почему их никогда не нужно покупать Какие продукты ультраобработаны (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Светлана Фус

Ультраобработанные продукты - доступный яд, который медленно убивает организм человека. Такие продукты есть в холодильнике многих людей, но от них стоит избавиться как можно быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Светланы Фус.

Чем ультраобработанная еда опасна

В последнее десятилетие появляется все больше доказательств того, что пища глубокой обработки вредит организму. Речь идет о различных видах рака, сердечных заболеваний, инсультах и деменции.

Диетолог отметила, что ультраобработанная пища или UPF - появилась 15 лет назад. Под эту категорию подпадает примерно половина употребляемых людьми продуктов: от нарезного тостового хлеба до мороженого.

Способ приготовления у них разный, но все - проходят существенную промышленную обработку. А среди ингредиентов - консерванты, искусственные подсластители и эмульгаторы, которые в домашние блюда обычно не добавляют.

Профессор Мэрион Нестле, эксперт по пищевой политике и профессор диетологии Нью-Йоркского университета рассказала, что продукты, прошедшие ультраобработку - это одно из самых прибыльных производств для пищевых компаний.

По мере того как потребление таких продуктов растет - увеличивается и количество случаев рака и диабета.

Ультраобработанные продукты

Самые распространенные ультраобработанные продукты:

  • хлеб массового производства
  • сухие сладкие завтраки
  • супы быстрого приготовления, различные порошковые пюре и т.п.
  • фруктовые йогурты
  • переработанные мясные продукты (ветчина, колбасы)
  • снеки (чипсы и печенье)
  • мороженое
  • сладкие безалкогольные напитки

Важно уметь читать этикетки и выбирать правильные продукты. Хлеб можно и нужно есть.

"Но одно дело - цельнозерновой хлеб с хорошим, коротким, понятным составом, другое дело - тостовый, который не то, чтобы не несет никакой пользы, а в перспективе долговременного потребления может быть даже вредным. Это касается всех продуктов", - говорится в сообщении.

Одним из самых опасных ингредиентов ультраобработанной пищи есть эмульгаторы. Они действуют как клей, придают продукту структуру, стабильность и вкус. Их задача - сделать еду привлекательной и желанной, а также продлить срок ее хранения.

Эмульгаторы практически повсюду, от очевидного майонеза до менее ожидаемого - мясных продуктов.

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