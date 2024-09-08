Четыре продукта, которых следует избегать при высоком давлении

Высокое давление или гипертония - это тяжелое состояние, требующее особого внимания. В частности, некоторые продукты следует избегать при таком состоянии, поскольку они могут только усугубить ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт British Heart Foundation .

Диетолог Виктория Тейлор рассказала, что выбор правильных продуктов в рационе поможет контролировать гипертонию.

4 продукта, снижающие давление

Фрукты и овощи

Исследования показали, что свекольный сок может помочь снизить артериальное давление. Он может быть концентрированным источником нитратов и считается, что одним из их эффектов является снижение АД.

Многие фрукты и овощи обеспечивают нас калием, который также может помочь снизить артериальное давление.

Слишком много калия может оказаться вредным, так как может нарушить сердечный ритм. Это особенно опасно для людей с проблемами почек.

Вместо того чтобы сосредоточиться на одном виде фруктов или овощей, просто убедитесь, что вы едите не менее пяти порций ежедневно. Выбирая фрукты и овощи разного цвета.

Цельнозерновые

Цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис и овес, содержат больше питательных веществ и клетчатки, чем рафинированные крахмалистые углеводы.

Потребление большего количества клетчатки связано с понижением риска заболеваний сердца и кровообращения. Растворимая клетчатка из овса может помочь снизить артериальное давление.

Попытайтесь включить продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фасоль и чечевица, орехи и семена, а также фрукты и овощи.

Нежирный белок

Нежирные источники белка содержат меньше калорий и насыщают организм. Это может помочь вам контролировать свой вес, что способствует снижению артериального давления.

Выбирайте курицу, индейку, рыбу, яйца и бобы, вместо красного и обработанного мяса.

Нежирные молочные продукты

Включение молока и молочных продуктов в состав здоровой сбалансированной диеты может помочь снизить артериальное давление. Молочные продукты содержат сложную комбинацию питательных веществ, включая кальций, связывающийся со снижением артериального давления.

Молочные продукты с низким содержанием жира, такие как полуобезжиренное молоко и натуральный йогурт с низким содержанием жира, содержат кальций и белок без избытка насыщенного жира.

Каких продуктов избегать при высоком давлении

Соленые продукты

Стоит потреблять не больше 6 г соли в день, то есть примерно чайную ложку. Но многие едят больше.

Большинство соли, которую мы употребляем, уже содержится в еде из магазина.

Она является такими популярными продуктами, как оливки, чипсы, соусы, маринованные огурцы, обработанное мясо, такое как ветчина, бекон и колбасы.

Проверяйте этикетки пищевых продуктов, чтобы найти варианты с низким содержанием соли. Попытайтесь также сократить употребление пищи вне дома, лучше готовьте собственные варианты с меньшим содержанием соли.

Сладкие и жирные продукты

Продукты с высоким содержанием жира и сахара ест высококалорийными и могут влиять на высокое давление. Употребление их в большом количестве может привести к увеличению веса, что связано с повышением артериального давления.

Выбирайте здоровые перекусы, такие как фрукты или обычный йогурт, если вы проголодаетесь между приемами пищи.

Алкоголь

Чрезмерное употребление алкоголя может повысить артериальное давление

Если вы употребляете алкоголь, делайте это равномерно. Слишком многое может повысить артериальное давление и привести к увеличению веса со временем.

Избыток кофеина

Кофеин может повышать давление, но его эффект обычно кратковременный и уменьшается, если вы употребляете его регулярно.

Некоторые люди более чувствительны к кофеину, чем другие, и чрезмерное употребление кофеина может повлиять на АД.