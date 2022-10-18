Врач назвала причины ранней седины: каких элементов не хватает вашему организму
Поседение волос - это естественный процесс старения организма. С возрастом выработка меланина снижается и волосы постепенно приобретают серебристый и желтовато-белый оттенок. Первые седые волоски обычно появляются в 40-45 лет, и с годами их становится все больше. У мужчин седина начинает проявляться на бороде и усах.
Врач-терапевт Мария Вороненко рассказала, почему седые волосы могут появляться значительно раньше времени и каких микроэлементов может не хватать организму.
Причины ранней седины могут быть разнообразными и этот процесс у всех сугубо индивидуальный. Резкая седина может проявиться после серьезного нервного потрясения и стрессов. Ну а с возрастом - это естественный процесс старения.
Есть люди, которые в силу индивидуальных особенностей, не седеют до преклонного возраста. А в некоторых странах седина в волосах считается символом мудрости.
Почему же волосы могут стать седыми раньше времени
Генетика. Если у кого-то из ваших родителей седина появилась ранее 25-30 лет, то есть высокая вероятность, что вас ждет та же участь.
Раса. Ранее других седеть начинают европеоиды - седина в их волосах начинает проявляться уже после 30 лет.
Нехватка важных веществ. Дефицит витаминов и минералов, неправильное, мизерное питание имеют большое значение для процесса старения. Для красивых, густых, молодых и ярких волос нужно много питательных веществ.
Важно поддерживать достаточный уровень цинка, меди, железа, витамина Д, витамина В12 и кальция.
Заболевания щитовидной железы. Эндокринная система контролирует все обменные процессы в теле человека, и нарушения в работе щитовидной железы могут влиять на работу меланоцитов - клеток, которые производят мелатонин.
Стресс. Во время стресса в кровь выбрасывается огромное количество адреналина, что мешает мелатонину усваиваться в организме. Длительное напряжение может стать причиной ранней седины и в целом очень негативно влияет на организм и процесс старения.
Вредные привычки. Курение ускоряет процессы старения, а табачный дым, смолы и канцерогены вредны не только для легких и кожи, но и для ваших волос.
Кстати, ранее мы писали о том, почему возникает ранний климакс и что можно с этим сделать.
А также мы рассказывали о том, что врач назвал причины чрезмерного выпадения волос.