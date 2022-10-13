Врач назвал причины чрезмерного выпадения волос и как это предотвратить

Однако есть факторы, влияющие на чрезмерную потерю волос, которые точно нельзя игнорировать.

В среднем за день человек теряет от 50 до 100 волос. Это нормальный показатель выпадения, ведь старые фолликулы заменяются новыми и так по кругу.

О том, что влечет за собой ненормальное выпадение волос и как с этим бороться в своем Instagram пишет семейный врач Владимир Голокоз.

Почему выпадают волосы?

Основной причиной чрезмерной потери волос врач называет гипотиреоз. Это состояние щитовидной железы, при котором она недостаточно активно выделяет гормоны Т3 и Т4. Именно эти гормоны отвечают за изменение волосяного покрова у человека.

Если их в организме недостаточно, то появляется все большее количество волосяных фолликулов в состоянии покоя, что приводит к их отмиранию и выпадению.

Еще одной веской причиной выпадения может стать гипертиреоз - чрезмерное выделение щитовидной железой гормонов Т3 и Т4.

"В отличие от выпадения волос, вызванного гипотиреозом, при повышенной функции щитовидной железы волосы будут реже или выпадать участками. Они также могут стать слишком мягкими и тонкими", - отмечает врач Голокоз.

К слову, снижение уровня таких гормонов как эстроген и тестостерон также оказывает существенное влияние на остановку роста волос у человека. А вот с кортизолом, гормоном стресса, история обратная: чем больше его в организме, тем хуже для волос.

Как предотвратить выпадение?

Выпадение волос сверх нормы означает недостаток в организме конкретных витаминов, а именно:

Витамин A

Витамин В3 (нацинамид)

Витамин В5 (или пантотеновая кислота)

Витамин В6

Витамин В8 (или биотин)

Витамин В12

Витамин E

Кроме того, на рост волос влияют и минералы: железо, цинк, кальций, кремний, медь и сера. Они улучшают состояние волос, делают его сильнее, предупреждают облысение и служат строительным материалом.

Чтобы волосы не выпадали, в рацион следует добавить продукты, содержащие вышеперечисленные витамины и минералы: