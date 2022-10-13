Врач назвал причины чрезмерного выпадения волос и как это предотвратить
В среднем за день человек теряет от 50 до 100 волос. Это нормальный показатель выпадения, ведь старые фолликулы заменяются новыми и так по кругу.
Однако есть факторы, влияющие на чрезмерную потерю волос, которые точно нельзя игнорировать.
О том, что влечет за собой ненормальное выпадение волос и как с этим бороться в своем Instagram пишет семейный врач Владимир Голокоз.
Почему выпадают волосы?
Основной причиной чрезмерной потери волос врач называет гипотиреоз. Это состояние щитовидной железы, при котором она недостаточно активно выделяет гормоны Т3 и Т4. Именно эти гормоны отвечают за изменение волосяного покрова у человека.
Если их в организме недостаточно, то появляется все большее количество волосяных фолликулов в состоянии покоя, что приводит к их отмиранию и выпадению.
Еще одной веской причиной выпадения может стать гипертиреоз - чрезмерное выделение щитовидной железой гормонов Т3 и Т4.
"В отличие от выпадения волос, вызванного гипотиреозом, при повышенной функции щитовидной железы волосы будут реже или выпадать участками. Они также могут стать слишком мягкими и тонкими", - отмечает врач Голокоз.
К слову, снижение уровня таких гормонов как эстроген и тестостерон также оказывает существенное влияние на остановку роста волос у человека. А вот с кортизолом, гормоном стресса, история обратная: чем больше его в организме, тем хуже для волос.
Как предотвратить выпадение?
Выпадение волос сверх нормы означает недостаток в организме конкретных витаминов, а именно:
- Витамин A
- Витамин В3 (нацинамид)
- Витамин В5 (или пантотеновая кислота)
- Витамин В6
- Витамин В8 (или биотин)
- Витамин В12
- Витамин E
Кроме того, на рост волос влияют и минералы: железо, цинк, кальций, кремний, медь и сера. Они улучшают состояние волос, делают его сильнее, предупреждают облысение и служат строительным материалом.
Чтобы волосы не выпадали, в рацион следует добавить продукты, содержащие вышеперечисленные витамины и минералы:
- Яйца являются отличным источником белка и биотина - питательных веществ, способствующих росту волос.
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Ягоды содержат витамин С, который помогает оградить фолликулы волос от повреждения.
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Шпинат - это овощ, который богат фолатом, железом и витаминами А и С. Они также способствуют росту волос.
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Жирная рыба (лосось, сельдь, скумбрия) также является отличным источником белка, селена, витамина D3 и витаминов группы B, способствующих укреплению волос.
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Авокадо - это источник полезных жиров. Он также богат витамином Е.
Кстати, раньше мы рассказали, как правильно ухаживать за волосами, чтобы избежать их ломкости.
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