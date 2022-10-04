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Ранняя менопауза: врач назвала причины и первые признаки

Новина українською →
Вторник 04 октября 2022 18:00
Ранняя менопауза: врач назвала причины и первые признаки Фото: Когда и как у женщин проявляется ранний климакс (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Ранняя менопауза может наступить после 35 лет. И причиной тому могут стать хронические заболевания, стрессы и неправильный образ жизни.

Какие есть признаки у ранней менопаузы, почему она наступает и можно ли с этим что-то сделать, рассказала терапевт Тиана Фиалкова на своей странице в Instagram.

Физиологическая менопауза у женщин обычно наступает после 40-45 лет, но пременопауза (этап от непостоянных менструаций до самой последней) - от 35 до 50 лет. На преждевременное наступление климакса влияет множество факторов.

Причины ранней менопаузы

Хронические заболевания. Это сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, заболевания печени, операции на репродуктивных органах, онкозаболевания.

Низкокалорийные диеты и длительное голодание. Врач не рекомендует увлекаться длительными лечебными голоданиями, изнуряющими детокс-программами, диетами с большим дефицитом калорий, особенно после 35 лет.

Образ жизни. Нездоровое питание, хроническая бессонница, тяжелый физический труд, курение, эмоциональные потрясения.

Считается, что самый оптимальный период для наступления климакса - 45-55 лет. Ранее этого срока считается ранним климаксом.

Первые признаки ранней менопаузы в 40 лет

  • Хронические проблемы со сном
  • Отсутствие овуляции
  • Отеки, замедление обмена веществ
  • Избыточный вес без очевидных причин
  • Ощущение жара, которое сменяется чувством холода
  • Нерегулярные менструации

Какую профилактику можно проводить:

1. Контролировать уровень стресса и кортизола

2. Вовремя устранять дефициты, особенно железа и витаминов группы В

3. Меньше кофеина

4. При показаниях - прием мелатонина

5. Уважать циркадные ритмы (отбой в 22:00/22:30 и подъем до 07:00)

6. Профилактика инсулинорезистентности: ограничить продукты с ГИ и перекусы

7. Минимум 500 г овощей в сыром виде ежедневно

Также Фиалкова рекомендует при симптомах ранней менопаузы принимать витамины: Д, магний, Е, В12, В6 и В9.

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