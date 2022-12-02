В лифтах многоэтажек в Киеве положат спасительные боксы: что там внутри

Отключения света в Украине и Киеве застают врасплох людей, которые находятся в этот момент в лифте. Чтобы человек не запаниковал и ощутил себя спокойнее, в лифтах многоэтажек в столице установят экстренные боксы (коробки) помощи. Пока речь идет о 5 тысячах наборов.

Кто автор идеи с боксами

Отмечается, что представители социально ответственного бизнеса вместе с немецким партнером и в сотрудничестве со столичными властями организовали благотворительную инициативу по размещению в лифтах многоэтажек экстренных боксов помощи.

Всего собрали 5000 наборов. Эти коробки уже в ближайшее время усилиями Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА будут размещены в домах, которые чаще всего подпадают под стабилизационные и экстренные отключения света и где наибольший риск застрять в лифтах.

В лифтах многоэтажек Киева появятся специальные боксы (фото: kyivcity.gov.ua)

Что входит в бокс?

В состав каждого бокса входят влажные полотенца,

сухие салфетки

мусорные пакеты,

печенье,

вода,

одноразовые стаканчики,

а также успокоительное.

Инициаторы надеются, что такие боксы заботы поддержат жителей города, оказавшихся в лифтах во время их экстренной остановки. До этого киевлян предупреждали, по возможности не пользоваться лифтами во время отключений света.

Кстати, идея со спасительными боксами принадлежит самим киевлянам. Первые стали класть коробки со всем необходимым жители больших ЖК. Возле коробок оставляли записки, что воспользоваться может каждый желающий, который застрял в лифте.