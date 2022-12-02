У ліфтах багатоповерхівок у Києві покладуть рятівні бокси: що там усередині

Відключення світла в Україні та Києві застають зненацька людей, які опинилися у ліфті. Щоб людина не запанікувала і відчула себе спокійніше, у ліфтах багатоповерхівок у столиці встановлять екстрені бокси (коробки) допомоги. Поки що йдеться про 5 тисяч наборів.

Хто автор ідеї з боксами

Зазначається, що представники соціально відповідального бізнесу разом із німецьким партнером та у співпраці зі столичною владою організували благодійну ініціативу щодо розміщення у ліфтах багатоповерхівок екстрених боксів допомоги.

Усього зібрали 5000 наборів. Ці коробки вже найближчим часом зусиллями Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА будуть розміщені у будинках, які найчастіше підпадають під стабілізаційні та екстрені відключення світла та де найбільший ризик застрягти у ліфтах.

У ліфтах багатоповерхівок Києва з'являться спеціальні бокси (фото: kyivcity.gov.ua)

Що входить у бокс?

До складу кожного боксу входять вологі рушники,

сухі серветки

сміттєві пакети,

печиво,

вода,

одноразові стаканчики,

а також заспокійливе.

Ініціатори сподіваються, що такі бокси турботи підтримають мешканців міста, які опинилися в ліфтах під час їхньої екстреної зупинки. До цього киян попереджали, при можливості не користуватися ліфтами під час відключень світла.

До речі, ідея із рятівними боксами належить самим киянам. Перші стали класти коробки зі всім необхідним мешканцям великих ЖК. Біля коробок залишали записки, що скористатися може кожен охочий, який застряг у ліфті.