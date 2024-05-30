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Лидер известной украинской рок-группы присоединился к рядам ВСУ

Сергей Колос (фото: instagram.com/sergiy_kolos)
Автор: Юлия Любченко

Лидер известной группы "Фиолет" Сергей (Колос) Мартынюк сделал громкое и очень неожиданное заявление - он присоединился к рядам ВСУ.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост артиста.

Сергей Колос теперь служит в ВСУ

Известный артист решил изменить свою профессию кардинально, чем и шокировал своих коллег и поклонников, ведь теперь лидер группы "Фиолет" в рядах Вооруженных Сил Украины.

Эту новость певец сообщил лично в социальной сети, где объяснил, что это решение он принял самостоятельно и долго над этим думал. Но заметил, что принятие этого важного шага в его жизни требовало длительного времени.

"Друзья, вчера начался мой путь в ВСУ. Решение добровольное и взвешенное, на которое я и так решался слишком много времени. Все необходимое получил, в ближайший месяц будет проходить базовую подготовку. Кормят вкусно, люди вокруг душевные, со всем остальным буду разбираться по ходу. связи!", - написал Сергей.

Сергей Колос присоединился к рядам ВСУ (фото: instagram.com/sergiy_kolos)

Отметим, что Колос далеко не первый украинский артист, который по собственному желанию присоединился к рядам ВСУ, поскольку в определенный момент почувствовал, что его место там.

Кто ждет артиста с войны

Стоит напомнить, что в этом же месяце наконец-то официально женился на своей любимой Екатерине Ващук, которая, собственно, и будет ждать возвращения своего любимого мужа. А также дети, которых Сергей безгранично любит и не разделяет, несмотря на то, что они от разных женщин.

Сергей Колос с семьей (фото: instagram.com/sergiy_kolos)

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