"Да неужели?" Известный украинский рок-музыкант женился: волшебное фото
Популярный украинский рок-музыкант, писатель, вокалист группы Фиолет Сергей "Колос" Мартынюк наконец-то официально женился на своей любимой Екатерине Ващук.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместную публикацию счастливой пары в Instagram.
Заметим, что Сергей и Катя воспитывают двоих детей (одну общую дочь Еву, родившуюся в мае 2022-го, и старшую Злату - дочь Екатерины от предыдущих отношений).
Сергей Мартынюк с любимой и детьми (фото: instagram.com/kate.vashchuk)
Вместе счастливая пара уже давно. Но только сейчас они официально решили "узаконить" свою любовь в одном из киевских ЗАГСов.
Сергей Мартынюк с любимой и детьми (фото: instagram.com/kate.vashchuk)
"Да неужели?", - написала мама Алла на мои неанонсированные новости в чате для бабушек. Несмотря на не самые простые времена, в этот солнечный апрельский день официально появилась еще одна украинская семья. Пусть дальше нам будет только лучше", - написал Сергей.
Екатерина Ващук (фото: instagram.com/sergiy_kolos)
Также певец призвал жену готовиться "менять документы и профили", чтобы он "с чистой душой" мог называть ее "Мартынючкой".
"Люблю, ценю, восхищаюсь и неописуемо благодарен за все, что ты делаешь для нас, каждый день этой неопределенной жизни", - добавил Колос.
Сергей и Катя узаконили свои отношения (фото: instagram.com/sergiy_kolos)
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