"Да неужели?" Известный украинский рок-музыкант женился: волшебное фото

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместную публикацию счастливой пары в Instagram .

Заметим, что Сергей и Катя воспитывают двоих детей (одну общую дочь Еву, родившуюся в мае 2022-го, и старшую Злату - дочь Екатерины от предыдущих отношений).



Сергей Мартынюк с любимой и детьми (фото: instagram.com/kate.vashchuk)

Вместе счастливая пара уже давно. Но только сейчас они официально решили "узаконить" свою любовь в одном из киевских ЗАГСов.

Сергей Мартынюк с любимой и детьми (фото: instagram.com/kate.vashchuk)

"Да неужели?", - написала мама Алла на мои неанонсированные новости в чате для бабушек. Несмотря на не самые простые времена, в этот солнечный апрельский день официально появилась еще одна украинская семья. Пусть дальше нам будет только лучше", - написал Сергей.

Екатерина Ващук (фото: instagram.com/sergiy_kolos)

Также певец призвал жену готовиться "менять документы и профили", чтобы он "с чистой душой" мог называть ее "Мартынючкой".

"Люблю, ценю, восхищаюсь и неописуемо благодарен за все, что ты делаешь для нас, каждый день этой неопределенной жизни", - добавил Колос.



Сергей и Катя узаконили свои отношения (фото: instagram.com/sergiy_kolos)