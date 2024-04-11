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"Да неужели?" Известный украинский рок-музыкант женился: волшебное фото

Четверг 11 апреля 2024 12:56
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"Да неужели?" Известный украинский рок-музыкант женился: волшебное фото Сергей Мартынюк с женой (фото: instagram.com/sergiy_kolos)
Автор: Полина Иваненко

Популярный украинский рок-музыкант, писатель, вокалист группы Фиолет Сергей "Колос" Мартынюк наконец-то официально женился на своей любимой Екатерине Ващук.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместную публикацию счастливой пары в Instagram.

Заметим, что Сергей и Катя воспитывают двоих детей (одну общую дочь Еву, родившуюся в мае 2022-го, и старшую Злату - дочь Екатерины от предыдущих отношений).

&quot;Да неужели?&quot; Известный украинский рок-музыкант женился: волшебное фото
Сергей Мартынюк с любимой и детьми (фото: instagram.com/kate.vashchuk)

Вместе счастливая пара уже давно. Но только сейчас они официально решили "узаконить" свою любовь в одном из киевских ЗАГСов.

&quot;Да неужели?&quot; Известный украинский рок-музыкант женился: волшебное фотоСергей Мартынюк с любимой и детьми (фото: instagram.com/kate.vashchuk)

"Да неужели?", - написала мама Алла на мои неанонсированные новости в чате для бабушек. Несмотря на не самые простые времена, в этот солнечный апрельский день официально появилась еще одна украинская семья. Пусть дальше нам будет только лучше", - написал Сергей.

&quot;Да неужели?&quot; Известный украинский рок-музыкант женился: волшебное фото Екатерина Ващук (фото: instagram.com/sergiy_kolos)

Также певец призвал жену готовиться "менять документы и профили", чтобы он "с чистой душой" мог называть ее "Мартынючкой".

"Люблю, ценю, восхищаюсь и неописуемо благодарен за все, что ты делаешь для нас, каждый день этой неопределенной жизни", - добавил Колос.

&quot;Да неужели?&quot; Известный украинский рок-музыкант женился: волшебное фото
Сергей и Катя узаконили свои отношения (фото: instagram.com/sergiy_kolos)

Напомним, недавно мы рассказывали, что Квиткова впервые ответила на слухи о романе с владельцем "Трухи".

Кроме этого, ранее стало известно, что Фреймут попала в скандал из-за фейка об уклонистах.

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