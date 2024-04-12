"Каждый на своем месте". Известный ведущий добровольно присоединился к рядам ВСУ

Что известно о ведущем

"Друзья, я присоединяюсь к Вооруженным силам Украины. Это мое решение, это то, к чему я готовился и, очевидно, готов. Я хочу выразить огромную благодарность всей команде "Прямого канала". Большая честь была работать с вами и продолжаем, конечно, работать, потому что я никуда не увольняюсь. Как только выгоним орков, сразу будем продолжать наши эфиры в таком составе, как было до сегодняшнего дня", - сказал Андрей.

Он поблагодарил коллег, которые, несмотря на сложное время, продолжают создавать качественный контент.

“Я благодарю всю команду просто невероятно, потому что это та команда, которая отреагировала на вызовы все, ныне существующие относительно "Прямого" канала, несмотря на полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию Украины. Это та команда, которая обеспечивает работу канала, и благодаря которой вы можете каждый день включать нас и смотреть наши эфиры", - добавил мужчина.

Андрей Соломко добровольно пошел в ВСУ (Соломко Андрей/Facebook)

Также Андрей призвал сограждан и дальше помогать Вооруженным силам Украины.

"Напоследок хочу попросить вас, что во времена, когда кажется, что эта беспросветная тьма поглощает все вокруг, не растеряйте свет внутри самих себя. Это то, что двигает украинскую нацию и двигало всегда. Это то, что мотивирует нас бороться за свободную Украину, Это мы и должны делать каждый на своем месте, поэтому очень вас прошу, когда видите какой-то сбор, обязательно забросьте несколько гривен, если есть возможность, если нет возможности, просто запостите для того, чтобы другие задонатили", - подчеркнул он.