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Лідер відомого українського рок-гурту доєднався до лав ЗСУ

Сергій Колос (фото: instagram.com/sergiy_kolos)
Автор: Юлія Любченко

Лідер відомого гурту "Фіолет" Сергій (Колос) Мартинюк зробив гучну та дуже неочікувану заяву - він долучився до лав ЗСУ.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис артиста.

Сергій Колос тепер служить у ЗСУ

Відомий артист вирішив змінити свою професію кардинально, чим і шокував своїх колег та прихильників, адже тепер лідер гурту "Фіолет" у лавах Збройних Сил України. 

Цю новину співак повідомив особисто у соціальній мережі, де пояснив, що це рішення він прийняв самостійно і довго над цим думав. Але зауважив, що прийняття цього важливого кроку в його житті, потребувало тривалого часу. 

"Друзі, вчора розпочався мій шлях в ЗСУ. Рішення добровільне та виважене, на яке я і так зважувався занадто багато часу. Все необхідне отримав, найближчий місяць проходитиму базову підготовку. Годують смачно, люди навколо душевні, з усім іншим розбиратимуся по ходу. На звʼязку!", - написав Сергій.

Сергій Колос доєднався до лав ЗСУ (фото: instagram.com/sergiy_kolos)

Зазначимо, що Колос далеко не перший український артист, який за власним бажанням пішов у ЗСУ, оскільки в певний момент відчув, що його місце там. 

Хто чекає артиста з війни

Варто нагадати, що цього ж місяця нарешті офіційно одружився зі своєю коханою Катериною Ващук, яка, власне і буде чекати на повернення свого коханого чоловіка. А також  діти, яких Сергій безмежно любить та не розділяє, попри те, що вони від різних жінок.

Сергій Колос з родиною (фото: instagram.com/sergiy_kolos)

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