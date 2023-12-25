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Лидер группы "Скай" ответил, общается ли с экс-женой после ее публичных обвинений в абьюзе

Олег Собчук с женой (фото: instagram.com/sob4uk)
Автор: Иванна Пашкевич

Фронтмен группы "Скай" Олег Собчук признался, что не общается с бывшей женой Марией, которая недавно объявила об их разводе, обвинив артиста в абьюзе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью музыканта для OBOZ.UA.

Олег Собчук об общении с экс-женой

По словам исполнителя, он практически не поддерживает контакты с бывшей. А вот с детьми видится.

"О бывших - либо хорошо, либо ничего. С детьми у меня все хорошо. Мы общаемся, я оплачиваю обучение нашей дочери. Вижусь с ней, равно как и с сыном", - поделился Собчук.

Олег Собчук с женой и детьми (фото: instagram.com/sob4uk)

Напомним, ранее в своих соцсетях Мария Собчук показала личную переписку с артистом, в который "делила" с ним имущество.

Также она заявила, что уже 20 лет находится в токсичных отношениях и поблагодарила свою "менталочку" за выдержку.

"Авто не покупаю тебе из-за твоего языка и обзывания меня пустышкой. Будешь продолжать - останешься без квартиры. Раздерибаним имущество и все. Мне это выгоднее даже. Я тоже свои права знаю, это не запугивание. Ноут планирую купить, но по твоему отношению - уже не факт. Ты список хорошего, что я сделал, хоть раз составила?", - писал исполнитель Марии.

Олег Собчук с супругой (фото: instagram.com/sob4uk)

Позже появилась реакция певца на слова жены, которую он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Я не сторонник выносить на всеобщее обозрение личное, но все же должен сообщить. Мы с моей уже бывшей женой Марией Собчук разбежались еще до войны, а с мая этого года мы официально разведены. Слишком в подробности вдаваться не буду и, если честно, не хочу. Все ок. С детьми все хорошо. Условия соответствующих договоров выполняю. Жизнь продолжается", - говорил Олег.

Олег Собчук с женой (фото: instagram.com/sob4uk)

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Олег СобчукСКАЙ