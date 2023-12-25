Лідер гурту "Скай" відповів, чи спілкується з ексдружиною після її публічних звинувачень в аб'юзі

Фронтмен гурту "Скай" Олег Собчук зізнався, що не спілкується з колишньою дружиною Марією, яка нещодавно оголосила про їхнє розлучення, звинувативши артиста в аб'юзі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю музиканта для OBOZ.UA.
За словами виконавця, він практично не підтримує контактів з колишньою. А от з дітьми бачиться.
"Про колишніх - або хороше, або нічого. З дітьми в мене все добре. Ми спілкуємося, я оплачую навчання нашої доньки. Бачуся з нею, так само як і з сином", - поділився Собчук.
Олег Собчук з дружиною та дітьми (фото: instagram.com/sob4uk)
Нагадаємо, раніше у своїх соцмережах Марія Собчук показала особисту переписку з артистом, в який "ділила" з ним майно.
Також вона заявила, що вже 20 років перебуває у токсичних стосунках та подякувала своїй "менталочці" та витримку.
"Авто не купляю тобі через твій язик і обзивання мене пустишкою. Будеш продовжувати - лишишся без квартири. Роздерибанимо майно і все. Мені це вигідніше навіть. Я теж свої права знаю, це не залякування. Ноут планую купити, але по твоєму відношенню - вже не факт. Ти список хорошого, що я зробив, хоч раз склала?", - писав виконавець Марії.
Олег Собчук з дружиною (фото: instagram.com/sob4uk)
Пізніше з’явилася реакція співака на слова дружини, яку він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Я не прихильник виносити на загал особисте, але все ж маю повідомити. Ми з моєю вже колишньою дружиною Марією Собчук розбіглись ще до війни, а з травня цього року ми офіційно розлучені. Надто в подробиці вдаватись не буду і, якщо чесно, не хочу. Все ок. З дітьми все добре. Умови відповідних договорів виконую. Життя продовжується", - говорив Олег.
Олег Собчук з дружиною (фото: instagram.com/sob4uk)
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