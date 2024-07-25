Известная ведущая рассказала, как изменила жениху: "До сих пор не могу себе объяснить"

Ведущая Оксана Гутцайт в прошлом встречалась с мужчиной, за которого собиралась замуж. Однако до свадьбы дело так и не дошло, поскольку в их отношениях случилась измена.

Как журналистка комментирует не самый лучший поступок в своей жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды Славе Демину.

Что Гутцайт говорит об измене жениху

Оксана говорит, что эта история давняя, но сейчас, спустя годы, им с бывшим избранником удалось наладить общение и даже остаться друзьями.

"Это уже было очень давно. Ошибки молодости они могут быть, но их надо просматривать и исправлять. Я посмотрела и поняла, что сделала неправильно. Извинилась, и мы сейчас прекрасно общаемся. Мы остались хорошими друзьями. Только вчера пили кофе. Говорили о детях, о семьях, работе", - рассказывает она.

"Я считаю, что там я была сильно, мягко говоря, не права. Этот человек просто ничего не сделал такого плохого для меня, чтобы я так с ним поступила. История в моей жизни, за которую мне стыдно. И сейчас, когда я слышу это из других уст, это выглядит еще хуже", - также делится знаменитость.

Гутцайт откровенно высказалась о личном опыте (скриншот)

Ведущая, вспоминая тот период своей жизни, говорит, что долго самой себе не могла объяснить, почему так поступила.

"Я не знаю как это объяснить, кроме сказать, что это было как какое-то затмение. Я могла сказать честно, не играть эту игру. Если перенести эту всю ситуацию на себя, это очень обидно. Это вообще непонятно, как родной человек может так поступить", - говорит она.

Напомним, будучи в отношениях, Гутцайт познакомилась с другим мужчиной, который оставил ей записку со своим номером телефона. Она решилась позвонить и с этого начались их отношения.

Уже начав новый роман, женщина не смела сказать об этом еще на тот момент своему жениху. Сейчас, как подчеркивает ведущая, она поступала подобным образом, поскольку до последнего не верила, что интрижка может привести к чему-то серьезному, а потому выбрала обман вместо горькой правды.

Ведущая дала интервью Славе Демину (скриншот)

"Почему именно я так поступила, я себе не могу объяснить до сих пор. Почему именно я решила, что нужно обманывать, скрывать и что-то там придумывать..." - признается она.

Но, как оказалось, неожиданно роман вылился в семью, поскольку тот самый мужчина оказался ее будущим избранником и отцом ее детей.

Интервьюер в браке с Вадимом Гутцайтом, с которым воспитывает дочь Элину и сына Марка. Дочь пошла по стопам своей матери и занимается художественной гимнастикой.

Звезда со своим мужем Вадимом (Фото: instagram.com/oksana.guttsayt)

К слову, до карьеры журналистки и телеведущей Оксана посвящала себя художественной гимнастике, которой начала заниматься в 5 лет. В 15 лет она выполнила норматив мастера спорта Украины. Участвовала во многих Всеукраинских и международных турнирах. Работала тренером по гимнастике в Харькове.

В 24 перебралась в Киев, где началась ее новая карьера.