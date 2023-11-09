Горькие слезы. Дочь Ани Лорак расплакалась на глазах у отца (фото)
Бывший муж предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, попрощался с дочерью. 12-летняя София расплакалась прямо у него на глазах.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), момент прощания с дочерью бывший муж Лорак показал в Stories своего профиля в Instagram.
Дочь Лорак заплакала на глазах у отца - что случилось
В конце октября София прилетела в Турцию, где ее встретил Налчаджиоглу. Большую часть времени девочка проводит с матерью, которая молчит о полномасштабной войне в РФ и проживает на территории страны-агрессора. Но иногда она видится с отцом.
Теперь же каникулы Софии подошли к концу. Налчаджиоглу показал, как прощался с дочерью в аэропорту. Он обнимал девочку и даже поднимал ее на руки, стараясь развеселить. Однако дочь Лорак не могла сдерживать эмоции.
Дочь Лорак и ее отец (скриншот)
София плакала и отворачивалась от камеры. Она пыталась спрятать лицо под козырьком кепки и быстро вытирала слезы.
Бывший муж Лорак попрощался с дочерью (скриншот)
Сам бизнесмен изо всех сил пытался ее успокоить. Однако девочка не хотела расставаться с отцом. Судя по всему, София сильно скучает по отцу, когда живет вместе с матерью в РФ.
Дочь Лорак расплакалась на глазах у отца (скриншот)
Однако слезы никак не помогли исправить ситуацию. Вероятно, Лорак не отдает дочь бывшему мужу, а потому ей пришлось улетать.
Когда теперь Налчаджиоглу сможет увидеть ребенка - остается загадкой. Он проводит время с дочерью всего несколько раз в год, бизнесмен проживает в Украине, а ради встреч с ребенком летает в другие страны. Скорее всего, Софию не отпускает в Киев ее опальная мать.
Напомним, ранее бывший муж Лорак ответил, собирается ли он мириться с певицей после второго развода.
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